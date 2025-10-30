MSI a annoncé hier la commercialisation tardive de son très réussi Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition. Ravissant, cet ultraportable Lunar Lake arrive sur le marché au prix fort… alors que l'entrée en scène des premières machines Panther Lake est désormais toute proche. Dommage.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que MSI nous aura fait patienter. Presque 5 mois après la présentation au Computex 2025 de son élégant Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, le constructeur taïwanais nous informe du début de commercialisation de ce PC Portable en France.
Un mauvais timing…
Disponible depuis ce 28 octobre chez La Fnac et LDLC, à partir de 2099,99 euros, l'appareil arrive un peu tard pour faire mouche. Équipé de puces Intel Lunar Lake (lancées en septembre 2024), il accusera très vite un retard technique préjudiciable à ce prix. Et pour cause, cette ravissante édition limitée se concrétise alors que la prochaine génération de machines, armées par les nouveaux processeurs Panther Lake, fera ses débuts sur le marché courant janvier.
Pour sa défense, MSI arguera sûrement que la production d'un tel appareil prend du temps, et que son intérêt premier n'est pas technologique, mais artistique. Et c'est vrai, car le concept même de cette édition est de rendre hommage à l’art traditionnel japonais. Produit de manière artisanale par l’atelier nippon Okadaya, et donc en faible quantités (2000 unités fabriquées), le Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition est orné d'une réinterprétation de la célèbre Grande Vague de Kanagawa, exploitant la méthode de laquage Yamanaka, ainsi qu'un saupoudrage de particules d'or.
… mais une très belle machine
Pour l'avoir vue en personne au Computex, cette version du Prestige 13 AI+ est bel et bien une petite merveille. Ce qui justifie son prix, d'autant que chaque unité livrée dispose d'un numéro de série exclusif gravé au laser sur sa partie inférieure. De quoi séduire les collectionneurs.
De manière bien plus prosaïque, l'appareil embarque un écran OLED de 13,3 pouces, 2,8K et 100% DCI-P3. On y retrouve jusqu'au Core Ultra 9 288V, couplé ici à un maximum de 32 Go de LPDDR5x et à 1 To de SSD PCIe Gen 4. L'ensemble est logé dans un châssis de 16,9 mm d'épaisseur pour 990 grammes et peut compter sur une connectivité Wi-Fi 7.
MSI explique enfin que chaque unité achetée sera livrée avec des accessoires exclusifs, dont une souris, un tapis de souris et une pochette.
Source : Communiqué de presse MSI