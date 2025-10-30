Disponible depuis ce 28 octobre chez La Fnac et LDLC, à partir de 2099,99 euros, l'appareil arrive un peu tard pour faire mouche. Équipé de puces Intel Lunar Lake (lancées en septembre 2024), il accusera très vite un retard technique préjudiciable à ce prix. Et pour cause, cette ravissante édition limitée se concrétise alors que la prochaine génération de machines, armées par les nouveaux processeurs Panther Lake, fera ses débuts sur le marché courant janvier.

Pour sa défense, MSI arguera sûrement que la production d'un tel appareil prend du temps, et que son intérêt premier n'est pas technologique, mais artistique. Et c'est vrai, car le concept même de cette édition est de rendre hommage à l’art traditionnel japonais. Produit de manière artisanale par l’atelier nippon Okadaya, et donc en faible quantités (2000 unités fabriquées), le Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition est orné d'une réinterprétation de la célèbre Grande Vague de Kanagawa, exploitant la méthode de laquage Yamanaka, ainsi qu'un saupoudrage de particules d'or.