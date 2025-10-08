Une GeForce RTX 5090 dans un ultraportable de 14,9 mm ? Ce n'est pas un fantasme, c'est la promesse d'Asus avec son tout nouveau PC portable ProArt P16, une machine qui redéfinit la station de travail mobile. Présenté comme l'ordinateur ultime pour les créateurs, ce modèle haut de gamme allie design ultra-compact, performances dopées à l'IA et écran OLED de nouvelle génération. Comme souvent, plusieurs déclinaisons de l'ordi avec des cartes graphiques NVIDIA plus ou moins puissantes seront aussi proposées à la vente : de la RTX 5070 (H7606WP) à la RTX 5090 (H7606WX), en passant par les RTX 5070 Ti (H7606WR) et 5080 (H7606WW).

Un concentré de puissance pour les créateurs

Sous un châssis en aluminium d'à peine 1,95 kg, Asus a réussi à loger ce qui se fait de mieux en ce moment : un processeur AMD Ryzen AI 9 HX370 (12 cœurs, 24 threads, jusqu'à 5,1 GHz) et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 pour portable, avec 24 Go de mémoire vidéo GDDR7. De quoi avaler sans broncher des montages 4K/8K multipistes, du rendu 3D en temps réel ou, encore, jongler avec les modèles d'IA les plus lourds. Asus promet un traitement 10 bits 4:2:2, un encodage matériel AV1 et des vitesses d'exportation inédites, notamment avec les logiciels compatibles avec les pilotes NVIDIA Studio et qui prennent en charge l'architecture des GeForce RTX (cœurs RT, DLSS 4, etc.).

Côté dissipation, Asus soigne autant les oreilles que les performances. Le système de refroidissement du ProArt P16 (doté de liquid metal) assurerait un fonctionnement quasi silencieux en usage standard, et quand il faudrait pousser la machine dans ses retranchements, la chambre à vapeur (ou la technologie Tri-Fan, selon les versions) prendrait alors le relais pour évacuer la chaleur de façon optimale. À l'intérieur de la bête, jusqu'à 64 Go de mémoire vive LPDDR5X et 4 To d'espace de stockage SSD viennent compléter cette fiche technique taillée sur mesure pour la créatifs en situation de mobilité.