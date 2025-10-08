Le fabricant taïwanais repousse les limites de l'intégration avec le ProArt P16, un monstre de puissance ultrafin de 16 pouces pensé pour les vidéastes et créatifs professionnels. Entre processeur AMD Ryzen AI 9 HX370, GPU GeForce RTX 5090 et écran OLED 4K, Asus signe ici une vitrine technologique impressionnante.
Une GeForce RTX 5090 dans un ultraportable de 14,9 mm ? Ce n'est pas un fantasme, c'est la promesse d'Asus avec son tout nouveau PC portable ProArt P16, une machine qui redéfinit la station de travail mobile. Présenté comme l'ordinateur ultime pour les créateurs, ce modèle haut de gamme allie design ultra-compact, performances dopées à l'IA et écran OLED de nouvelle génération. Comme souvent, plusieurs déclinaisons de l'ordi avec des cartes graphiques NVIDIA plus ou moins puissantes seront aussi proposées à la vente : de la RTX 5070 (H7606WP) à la RTX 5090 (H7606WX), en passant par les RTX 5070 Ti (H7606WR) et 5080 (H7606WW).
Un concentré de puissance pour les créateurs
Sous un châssis en aluminium d'à peine 1,95 kg, Asus a réussi à loger ce qui se fait de mieux en ce moment : un processeur AMD Ryzen AI 9 HX370 (12 cœurs, 24 threads, jusqu'à 5,1 GHz) et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 pour portable, avec 24 Go de mémoire vidéo GDDR7. De quoi avaler sans broncher des montages 4K/8K multipistes, du rendu 3D en temps réel ou, encore, jongler avec les modèles d'IA les plus lourds. Asus promet un traitement 10 bits 4:2:2, un encodage matériel AV1 et des vitesses d'exportation inédites, notamment avec les logiciels compatibles avec les pilotes NVIDIA Studio et qui prennent en charge l'architecture des GeForce RTX (cœurs RT, DLSS 4, etc.).
Côté dissipation, Asus soigne autant les oreilles que les performances. Le système de refroidissement du ProArt P16 (doté de liquid metal) assurerait un fonctionnement quasi silencieux en usage standard, et quand il faudrait pousser la machine dans ses retranchements, la chambre à vapeur (ou la technologie Tri-Fan, selon les versions) prendrait alors le relais pour évacuer la chaleur de façon optimale. À l'intérieur de la bête, jusqu'à 64 Go de mémoire vive LPDDR5X et 4 To d'espace de stockage SSD viennent compléter cette fiche technique taillée sur mesure pour la créatifs en situation de mobilité.
Les modèles les plus puissants, équipés d'une GeForce RTX 5070 Ti ou supérieure, pourraient piloter jusqu'à trois écrans externes : deux en 8K/60 Hz et un en 8K/120 Hz, ou encore deux écrans 4K à 240 Hz accompagnés d'un troisième en 4K/120 Hz. De quoi offrir une configuration d'affichage hors norme pour le montage vidéo, la création 3D, la retouche photo ou, encore, la mise en pages. Les versions plus accessibles du ProArt P16, dotées de GPU GeForce RTX 5070 ou 5060, ne sont pas en reste : elles pourraient elles aussi gérer jusqu'à trois écrans externes, en 8K/60 Hz ou en 4K/120 Hz, pour des setups multi-moniteurs XXL.
Un écran OLED Lumina Pro qui redéfinit la précision
L'autre atout de ce ProArt P16, c'est son écran OLED Lumina Pro 4K de 16 pouces au format 16:10 (diagonale de 40,6 cm, définition de 3 840 points par 2 400). Certifiée Pantone, affichant 100% du gamut DCI-P3, 1,07 milliard de couleurs et un Delta E inférieur à 1, cette dalle propose une fidélité colorimétrique exceptionnelle sur le papier. Asus ajoute à cela un revêtement antireflet qui réduirait les reflets de 65% et limiterait la vilaine lumière bleue de 70%. Le tout serait rafraîchi à 120 Hz (taux de rafraîchissement variable) et avec une luminosité de 1 600 nits en pic HDR (DisplayHDR 1000 et Dolby Vision).
Signe des temps, Asus mise aussi sur l'intelligence artificielle en mettant en avant son processeur AMD doté d'une puissance de 50 TOPS (alors que n'importe quel GPU RTX série 50 est capable de faire bien mieux). Le ProArt P16 embarque pour ce faire les applications StoryCube (gestion intelligente de médias) et MuseTree (génération d'images à partir d'idées textuelles), exclusives à la marque. Le PC profite aussi de la touche Copilot+ pour permettre l'accès rapide à l'assistant IA de Windows 11 et du DialPad (une molette tactile située en haut à gauche du touchpad) pour un contrôle plus précis dans les logiciels créatifs comme la suite Adobe Creative Cloud.
La connectique est quant à elle bien fournie puisque vous trouverez 4 ports USB (dont un Type-C USB 4.0 Gen 3 et deux Type-A USB 3.2 Gen 2), une sortie HDMI 2.1, une prise mini-jack 3,5 mm et un lecteur de cartes mémoires SD Express 7.0. À laquelle s'ajoutent la connectivité Wi-Fi 7 (triple bande) et le Bluetooth 5.4. Côté autonomie, Asus est plutôt discret (batterie 90Wh), mais à notre avis, il ne faudra pas trop s'éloigner d'une prise électrique si vous souhaitez effectuer des rendus 3D ou de gros exports vidéo 4K en situation de mobilité.
Disponible dès ce mois-ci à partir de 5 999€ en configuration GeForce RTX 5090 (3 299€ avec une RTX 3070), le ProArt P16 se positionne clairement sur le segment premium des machines destinées aux pros de la vidéo et du graphisme. À noter, pour finir, que la version Pro de Windows 11 ne serait pas préinstallée sur ces PC et qu'il faudrait se contenter d'une licence familiale du système de Microsoft…