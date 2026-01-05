Le trackpad, lui, reste peu ou prou le même que l'an dernier. C'est à dire passable. On est loin de ce que propose le nouveau Omnibook Ultra 14. Ce nouveau Omnibook X Flip 16 conserve par ailleurs le même écran OLED tactile 2,8K et 120 Hz de 16 pouces, ainsi qu'un châssis en aluminium anodisé globalement similaire à celui du modèle que nous connaissions. Avec 1,51 cm d'épaisseur pour 1,91 kg, son gabarit est d'ailleurs identique, et le design évolue finalement assez peu… ce qui vaut aussi pour les connectiques (toujours deux USB-C, deux USB-A, une prise HDMI et une prise casque).

Le passage à un nouveau clavier est clairement la vraie nouveauté de ce modèle, qui s'équipe évidemment des nouveaux processeurs d'Intel (Panther Lake) ou AMD (Gorgon Point). Nous n'avons pas encore le détail exact de tous les processeurs disponibles en option, mais nous savons qu'ils pourront ici être couplés à un maximum de 32 Go de LPDDR5X et 2 To de SSD M2.

Sous réserve qu'il soit vendu à un prix agressif comme son prédécesseur, ce nouveau modèle Omnibook X Flip 16 est à surveiller car il comblera a priori les deux seuls gros défauts du modèle 2025 en disposant d'un clavier nettement repensé et de SoC bien plus performants. Reste à savoir si sa batterie de 78 Wh suffira à lui assurer une autonomie adéquate.