Sur le plan matériel, le HP Omnibook 5 peut notamment compter sur un écran OLED Full HD+ (1920 par 1200 pixels) couvrant intégralement le spectre DCI-P3. Des caractéristiques que l'on retrouve à l'identique sur les versions 14 et 16 pouces de l'engin, ce qui confère d'emblée un avantage au modèle de 14 pouces en termes de finesse d'affichage.

Les deux moutures de l'engin se contentent par ailleurs d'une batterie de 59 Wh, plutôt dans la moyenne basse. Cette capacité devrait néanmoins s'avérer suffisante pour conférer une autonomie satisfaisante aux deux modèles, puisque ces derniers sont équipés de puces Snapdragon X économes en énergie. En l'occurrence, deux SoC sont disponibles : soit un Snapdragon X Plus (X1P-42-100, 8 coeurs CPU à 3,4 GHz), soit un Snapdragon X (X1-26-100, 8 coeurs CPU à 2,9 GHz), en fonction de la configuration choisie.

On retrouve enfin sur les Omnibook 5 de 14 et 16 pouces 16 ou 32 Go de RAM (LPDDR5x à 8558 MHz), 256 Go à 1 To de SSD PCIe Gen 4, un modem Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3, et des connectiques par contre assez limitées : deux USB-C à 10 Gbps, un USB-A, et une prise casque.