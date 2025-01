Comme évoqué plus haut, l'engin mise sur des puces AMD Ryzen « Strix Halo ». Ces dernières, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur Clubic, embarquent une partie graphique particulièrement musclée, théoriquement capable d'aller chatouiller les performances d'une RTX 4060… du moins en rastérisation, car le GPU de NVIDIA gardera, vraisemblablement, une longueur d'avance en ray-tracing.

Dans le détail, le ZBook Ultra 14 G1a embarque jusqu'à un AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395, intégrant un iGPU Radeon 8060S et un NPU XDNA2 développant jusqu'à 50 TOPS de puissance dévolue à l'IA. Ce processeur est ici couplé à un maximum de 128 Go de RAM (LPDDR5X à 8533 MHz) et l'on peut ajouter à l'ensemble entre 512 Go et 4 To de SSD.