Dans le détail, l'appareil pourra ainsi compter au maximum sur un Intel Core Ultra 9 285H, couplé à 32 Go de DDR5 (5600 MHz), et à une RTX 5070. Les moutures plus abordables de l'engin devront néanmoins se satisfaire d'un Core Ultra 5 225H et de 16 Go de DDR5.

On ignore à ce stade quelles options GPU seront proposée sur ces configurations de base, mais HP propose par contre trois options d'affichage allant d'une dalle IPS Full HD+ / 144 Hz à un panneau QHD+ / 240 Hz, toujours en IPS.

HP évoque aussi la présence d'un système de dissipation pensé avant tout pour offrir une expérience silencieuse. La marque promet ainsi pouvoir monter à 105 W de TGP sur la RTX 5070 tout en se limitant à 46 dB de nuisance sonore en charge… soit l'équivalent d'un simple souffle.

Pour le reste, ce nouvel Omen 16 Slim combine 1 port USB-C avec prise en charge de l'affichage et de l'alimentation, deux ports USB-A à 5 Gbps, un port USB-A à 10 Gbps, une sortie HDMI 2.1, une prise casque et une prise Ethernet. On y trouve enfin un modem Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 et une batterie (probablement un peu juste) de 70 Wh.

L'appareil devrait arriver sur le marché américain en mai, à un tarif pour l'instant inconnu. Nous avons contacté HP France pour en savoir plus sur une éventuelle commercialisation dans l'Hexagone.