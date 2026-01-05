HP mise sur un châssis en aluminium anodisé, et si cette élégante carlingue est moulée d’un seul tenant, ses flancs donnent l’impression d’avoir été tranchés dans le vif. Le rendu, aussi bien visuellement qu’au toucher, est redoutable, donnant au passage une allure agressive à cet Omnibook.

Plus important peut-être, l’engin est solide. C’est HP qui le dit (la marque explique avoir soumis ce châssis aux pires tortures sans qu’il soit jamais trop sévèrement compromis), certes, mais nos manipulations new-yorkaises de l’engin nous poussent effectivement à l’optimisme. Le cadre d’écran est bien rigide, le châssis ne souffre d’aucune torsion problématique en appui — il inspire confiance. Quant aux coins de l’appareil, ils ont été étudiés pour mieux résister aux chutes. Si vous êtes du genre brutal avec vos PC portables, ce modèle devrait vous résister pendant de longues années.

L’autre grande force de ce nouveau produit, c’est son tandem clavier / trackpad, car cette fois-ci c’est la bonne : HP n’a plus rien à envier à Apple et ses MacBook. La marque a repensé intégralement le clavier de ce nouvel Omnibook Ultra 14 pour le rendre plus confortable. Le résultat est probant. La saisie nous a parue particulièrement précise et douce, avec une frappe étonnamment moelleuse et un cliquetis feutré (une impression à vérifier dans un environnement moins bruyant que le showroom au sein duquel nous avons pu approcher l’appareil).