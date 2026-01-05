Vous lisez ou parcourez vraisemblablement cet article début janvier, en plein CES 2026, mais c’est pourtant en décembre, dans le cadre d’un voyage de presse organisé à New York, que HP nous a permis de découvrir en avant-première ses PC portables millésime 2026. Parmi eux, deux nouvelles machines sortaient du lot : l’Omnibook Ultra et l’EliteBook X G2, motorisés par les toutes nouvelles puces d’Intel et Qualcomm. Nous avons pu les prendre en main.
Les plus jeunes n’auront peut-être pas la référence, mais ceux qui, comme moi, ont connu « Amicalement Vôtre » avec Roger Moore et Tony Curtis, verront peut-être eux aussi l’Omnibook Ultra 14 et l’EliteBook X G2 comme le pendant informatique des deux personnages de la série : diamétralement opposés, mais aussi efficaces l’un que l’autre… chacun à sa manière. Dans le cas des nouvelles machines de HP, le premier veut tailler des croupières au MacBook Air de 13 pouces ; le second, séduire les entreprises avec une nouvelle conception beaucoup plus modulaire et quelques bonnes idées. Voici nos premières impressions.
HP Omnibook Ultra 14 : Apple, Dell, ASUS et les autres tenus en respect ?
En substance, le nouvel Omnibook Ultra 14 nous a beaucoup rappelé les anciens modèles Spectre que l’on trouvait sur le haut de gamme de HP il y a encore quelques années.
Particulièrement racé, ce nouveau modèle compact de 1,07 cm d’épaisseur pour 1,31 kg ne mise pas spécialement sur ses mensurations ou son poids pour se démarquer — il existe déjà des ultraportables de 14 pouces bien plus légers (on pense par exemple au Honor MagicBook Art 14 ou à l’ASUS Zenbook A14) et tout aussi fins (voire plus). Sans démériter sur ces deux terrains, l’Omnibook Ultra 14 retient l’attention par son excellent niveau de finitions, mais aussi et surtout par ses très jolis bords biseautés.
HP mise sur un châssis en aluminium anodisé, et si cette élégante carlingue est moulée d’un seul tenant, ses flancs donnent l’impression d’avoir été tranchés dans le vif. Le rendu, aussi bien visuellement qu’au toucher, est redoutable, donnant au passage une allure agressive à cet Omnibook.
Plus important peut-être, l’engin est solide. C’est HP qui le dit (la marque explique avoir soumis ce châssis aux pires tortures sans qu’il soit jamais trop sévèrement compromis), certes, mais nos manipulations new-yorkaises de l’engin nous poussent effectivement à l’optimisme. Le cadre d’écran est bien rigide, le châssis ne souffre d’aucune torsion problématique en appui — il inspire confiance. Quant aux coins de l’appareil, ils ont été étudiés pour mieux résister aux chutes. Si vous êtes du genre brutal avec vos PC portables, ce modèle devrait vous résister pendant de longues années.
L’autre grande force de ce nouveau produit, c’est son tandem clavier / trackpad, car cette fois-ci c’est la bonne : HP n’a plus rien à envier à Apple et ses MacBook. La marque a repensé intégralement le clavier de ce nouvel Omnibook Ultra 14 pour le rendre plus confortable. Le résultat est probant. La saisie nous a parue particulièrement précise et douce, avec une frappe étonnamment moelleuse et un cliquetis feutré (une impression à vérifier dans un environnement moins bruyant que le showroom au sein duquel nous avons pu approcher l’appareil).
Le trackpad est pour sa part une très belle surprise. HP passe en effet d’un pavé tactile trop mou à une surface haptique en verre, au rendu général très proche de celui proposé par le trackpad des différents MacBook. Ce n’est pas la première fois que l’on trouve ce genre de technologies sur le pavé tactile d’un modèle Windows (nous l’avions notamment aperçue chez Huawei et Honor ces deux dernières années), mais son arrivée sur le haut de gamme 2026 du constructeur américain est une sacrée bonne nouvelle.
D’autant que tout le reste est savamment étudié pour donner envie. Cela passe notamment par l’utilisation d’une dalle OLED tactile 2,8K / 120 Hz et 100% DCI-P3. Comprenez ce qu’il se fait de mieux. Du moins à un détail près : la réflectance prononcée de cette dalle organique, compensée, il est vrai, par une forte luminosité (500 cd/m2 en SDR et 1100 cd/m2 en HDR). Nous aurions quand même aimé y trouver le traitement mat de la dernière génération d’écrans OLED, aperçu chez certains modèles concurrents.
Quant à ce qu’il y a sous le capot, disons qu’on aura le choix des armes… mais pas autant que sur l’EliteBook X G2, qui profite par ailleurs de connectiques plus fournies (nous allons y venir). Limité à trois ports USB-C Thunderbolt 4 (pas de Thunderbolt 5 à l’horizon malheureusement) et à une prise casque, l’Omnibook Ultra 14 est animé par une puce Intel ou Qualcomm de nouvelle génération. Comprenez par là qu’on y trouve soit des processeurs Intel Core Ultra de série 3 (Panther Lake), soit des SoC Qualcomm Snapdragon X2 (X2 Elite X2E-90-100, X2 Elite X2E-84-100 ou X2 Plus X2P-64-100) couplés à un maximum de 64 Go de RAM et 2 To de SSD.
Encore très avare en détails et spécifications à l’heure où nous rédigeons ces lignes, HP ne nous a pas encore communiqué de prix pour ce modèle (c’est pas faute d’avoir demandé). Nous en saurons plus d’ici la mi-janvier, mais préparez-vous à une note salée pour ce produit — vraisemblablement dans la tranche 1700 - 2500 euros en fonction de la configuration choisie.
HP EliteBook X G2 : l’appareil qui veut régaler les pros
Nous n’en parlons qu’occasionnellement sur Clubic, mais le marché des PC portables voués aux entreprises recèle ça et là quelques pépites. En face du nouveau ExpertBook Ultra chez ASUS, HP dégaine donc son nouveau EliteBook X G2. Comme leurs noms respectifs le suggèrent, les deux modèles s’adressent aux professionnels, mais contrairement à son concurrent signé ASUS, et à la manière de l’Omnibook présenté plus haut, l’EliteBook X G2 ne cherche pas à impressionner par sa légèreté ou sa finesse lui non plus.
Avec 1,71 cm d’épaisseur pour 1,11 kg, l’appareil est tout bêtement dans la moyenne pour un ultraportable de 14 pouces — ni plus ni moins. Inutile par ailleurs d’y chercher une quelconque originalité côté design. HP fait du classique, aluminium à l’appui, avec tout de même un coloris bleu marine un peu sexy pour les pros en manque de couleur.
Pas nécessairement très aguicheur à première vue, ce nouveau PC abrite en fait plusieurs nouveautés intéressantes que HP pourrait décliner à l’avenir sur d’autres PC ultraportables, grand public cette fois. De conception modulaire — pas autant que ce que l’on trouve chez Framework, c’est clair, mais suffisamment quand même pour attirer l’attention — l’appareil cherche à apporter une solution plus évolutive et plus facile « d’entretien » sur le long terme, notamment pour les entreprises gérant de grands parcs de machines. En cela, il nous rappelle ainsi le Concept Luna chez Dell. Signe que l’initiative trouve une oreille attentive auprès des grands acheteurs du monde professionnel.
En plus d’un accès facilité aux composants (la plaque inférieure du châssis est nettement plus rapide à dévisser et à retirer qu’auparavant, explique HP), pour permettre de changer la batterie, le SSD, le modem Wi-Fi ou encore le système de dissipation en quelques tours de vis, HP a développé un nouveau clavier souple à fixation adhésive. L’idée ? Permettre de remplacer le clavier en quelques minutes à peine, sans être obligé de démonter l’intégralité du PC comme c’est le cas sur une majorité de ses rivaux (typiquement, sur la plupart des PC portables, l’accès au clavier se fait après avoir retiré entièrement la carte mère, ce qui rend évidemment l’opération rébarbative et complexe à gérer à grande échelle sur un important volume de machine).
Le clavier de l’EliteBook X G2 se décolle donc un peu comme un sparadrap, en veillant quand même à retirer la petite nappe qui le relie à la carte mère. L’ensemble est par ailleurs repositionnable à plusieurs reprises. Pratique pour remplacer en vitesse un clavier défaillant sans passer par la case SAV, mais aussi pour remplacer un clavier QWERTY par un clavier AZERTY, par exemple.
Sur ce point, HP explique avoir écouté les retours de ses gros clients, qui sont visiblement soucieux de pouvoir transférer facilement des PC de leur parc européen vers leur parc américain et vis-versa, sans avoir besoin d’une intervention trop lourde pour remplacer le clavier originel des machines concernées par un clavier correspondant au standard de destination.
Le concept n’est pour l’instant disponible que sur ce nouvel EliteBook X G2, mais HP nous a confié être en capacité de le réutiliser aisément sur d’autres machines à l’avenir. Et en termes de frappe, ce clavier souple et adhésif n’est par ailleurs pas bien différent de celui ajouté à l’Omnibook Ultra 14. Sous les doigts, l’impression est en effet pratiquement la même d’un appareil à l’autre, et cerise sur le gâteau, un trackpad haptique (modulaire lui aussi) est également au menu sur l’EliteBook X G2.
Comme évoqué plus haut, l’appareil peut enfin compter sur des connectiques plus nombreuses que celles de l’Omnibook Ultra 14 (USB-C, USB-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et prise casque). La plupart des configurations proposées par HP sur ce modèle sont par ailleurs dotées de dalles OLED (Full HD+ / 60 Hz / 95% DCI-P3) ou Tandem OLED (2,8K / 120 Hz / 100 % DCI-P3, tactile).
Quant à la motorisation de cet EliteBook X G2, elle est assurée par les nouveaux processeurs d’AMD (Gorgon Point, allant jusqu’au Ryzen AI 9 HX PRO 470), d’Intel (Panther Lake, Core Ultra 5 ou 7 vPro de série 3) ou de Qualcomm (Snapdragon X2 Elite ou X2 Plus). Pour ce qui est de la mémoire, on retrouve là encore jusqu’à 64 Go de RAM et 2 To de SSD.
Attention par contre, nous ne disposons pas encore de prix ou de date de sortie à ce stade. La tarification de cet EliteBook X G2 sera précisée à l’issue du CES.
Source : Voyage de presse organisé par HP à New York / Documents et communiqués de presse HP