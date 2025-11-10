Le marché du PC portable ne manque pas de prétendants, mais peu parviennent à se distinguer durablement. Cette année, un modèle a mis tout le monde d’accord à la rédaction : le Honor MagicBook Art 14, un ultraportable aussi beau qu’intelligent, récompensé du Clubic Award 2025 du meilleur PC portable de l’année.
On ne s’y attendait pas forcément, mais HONOR a réussi à créer la surprise. Le MagicBook Art 14, c’est d’abord un coup de cœur esthétique : un châssis ultrafin, une construction métallique haut de gamme, et surtout un écran OLED 3K/120 Hz d’une qualité bluffante. Les images sont nettes, les couleurs éclatantes, et la fluidité impressionne.
Élégant, hyper léger, et endurant, l’engin ne souffre que de défauts pardonnables qui ne compromettent au final que très marginalement l’expérience globale. Si vous cherchez un ultraportable quasi parfait en ce début d’année 2025, nous vous le recommandons chaudement.
Nathan Le Gohlisse, expert PC Portables
HONOR MagicBook Art 14 (2025), aussi beau qu'intelligent
Mais la beauté n’est rien sans confort. Et sur ce point, Honor a vu juste. Le trackpad haptique XXL est un modèle de précision, la caméra amovible intégrée au clavier est à la fois astucieuse et pratique, et l’ensemble reste incroyablement léger à transporter.
Avec environ 13 heures d’autonomie, il vous accompagne toute la journée sans broncher. Ce PC n’est pas qu’un bel objet : c’est un compagnon du quotidien pensé pour les créateurs, les étudiants, ou simplement ceux qui aiment travailler dans le confort.
🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.
(offre partenaire)
Sous son apparence sobre, le MagicBook Art 14 cache un vrai savoir-faire technique. La machine est rapide, fluide et silencieuse, capable d’enchaîner le multitâche sans jamais faiblir.
La gestion thermique est exemplaire, l’interface réactive, et tout semble pensé pour offrir une expérience sans friction. C’est le genre de PC qui s’efface derrière son efficacité, et qu’on oublie… simplement parce qu’il fait tout bien.
Et c’est peut-être là que se trouve sa vraie force : dans cette sobriété maîtrisée, où chaque détail semble à sa place.
Les points forts du HONOR MagicBook Art 14 (2025) :
- Appareil hyper léger, réellement « premium »
- Le grand écran OLED de 14,6 pouces dans un châssis compact
- Le concept de webcam amovible amusant et bien pensé
- L’excellent trackpad haptique
- Autonomie au point (13 heures)
Le HONOR MagicBook Art 14 marque un tournant pour le constructeur : il prouve qu’il est capable de rivaliser avec les plus grands. Élégant, pratique et cohérent, il incarne cette nouvelle génération d’ordinateurs pensés pour le quotidien, où l’innovation ne sert plus la démonstration, mais l’expérience utilisateur.
La note finale et le test complet de l'HONOR MagicBook Art 14 (2025)
Les autres PC portables nominés qui ont marqué 2025
- Un MacBook Air mieux équipé pour moins cher
- Équilibre parfait de la puce M4 sur la puissance
- Silence absolu, chauffe maîtrisée, redoutable confort à l’utilisation
- Autonomie robuste, mais qui stagne
- Toujours la vilaine encoche
- Connectiques peu nombreuses et mal réparties
- SSD toujours raplapla, pas de Wi-Fi 7
- Écran 2,8K et 120 Hz lumineux, parfaitement calibré…
- L'approche intéressante d'Intel avec Lunar Lake
- Excellent clavier, bons haut-parleurs, Wi-Fi 7, autonomie viable
- Appareil silencieux, qui chauffe peu
- … mais qui manque un peu de contraste
- Performances multi-core en retrait
- Trackpad décevant, webcam surtout là pour Windows Hello
- Un écran OLED dès 800 euros
- Le Core Ultra 5 225V moderne et polyvalent
- Connectiques nombreuses, bon clavier
- Batterie increvable (15 heures)
- Un déluge de bloatware
- Un écran brillant, très brillant, entouré de grosses bordures
- Trackpad perfectible, haut-parleurs passables, clavier (un peu) bruyant
- Le bloc secteur à rallonge, vieillot et pas pratique
- La puce M5 progresse fort sur le plan graphique
- Le SSD enfin au niveau
- Le traitement anti-reflets hyper efficace de l’écran
- Tout ce qu’on aime depuis 4 ans sur le MacBook Pro 14
- La réparabilité quasi nulle
- Le Wi-Fi 7 ignoré, plus de chargeur fourni en France
- Le clavier toujours (un peu) bruyant, toujours pas Face ID dans l’encoche…
- L’autonomie excellente, mais qui stagne