Mais la beauté n’est rien sans confort. Et sur ce point, Honor a vu juste. Le trackpad haptique XXL est un modèle de précision, la caméra amovible intégrée au clavier est à la fois astucieuse et pratique, et l’ensemble reste incroyablement léger à transporter.

Avec environ 13 heures d’autonomie, il vous accompagne toute la journée sans broncher. Ce PC n’est pas qu’un bel objet : c’est un compagnon du quotidien pensé pour les créateurs, les étudiants, ou simplement ceux qui aiment travailler dans le confort.