Revenons en arrière. Il y a un peu plus d'un an, Honor dévoilait en Europe, à l'occasion du MWC, son MagicBook Pro 16 2024. L'appareil conjuguait alors un processeur Intel Core Ultra 7 155H à une carte graphique dédiée, la très populaire NVIDIA GeForce RTX 4060.

Ça c'était en tout cas la promesse des débuts, car lors de sa sortie en France quelques mois plus tard, l'appareil avait perdu une bonne partie de ce qui faisait son attrait, pour se contenter d'une configuration nettement plus ramollie dans l'Hexagone. Sur le marché français, l'engin troquait son tandem Core Ultra 7 / RTX 4060… pour un simple Core Ultra 5 125H et son iGPU Intel ARC. Ce rétropédalage nous avait d'ailleurs conduit à ne vous recommander l'appareil qu'à moitié en novembre, lors de notre test.