À quelques jours du coup d'envoi du CES 2026, qui ouvrira ses portes le 6 janvier prochain, le constructeur taïwanais commence à teaser en ligne la présentation d'un nouveau moniteur BFGD à Las Vegas. Pour l'instant, la marque reste volontairement très floue sur ce nouveau produit. On apprend uniquement qu'il occupera moins de place sur votre bureau que l'ancien ROG Swift PG65, lancé en 2019 aux États-Unis.

« Le rêve d'un écran massif est de retour. Mais cette fois… vous n'aurez pas besoin d'un plus grand bureau », clame ASUS dans son post. Difficile de savoir exactement ce que la firme a derrière la tête pour réduire significativement l'encombrement de cette nouvelle génération de moniteurs BFGD sans limiter la pertinence même de leur concept. À savoir jouer sur un moniteur PC de la taille d'un grand téléviseur.