ASUS s'apprête à remettre au goût du jour l'initiative BFGD initiée par NVIDIA en 2018. On ignore toutefois quelle forme revêtira cette nouvelle génération de moniteurs à très grande diagonale chez le constructeur taïwanais, qui tease un écran potentiellement très différent du ROG Swift PG65 que nous connaissions.
On les avait un peu oublié, c'est vrai, mais les moniteurs BFGD (pour Big Format Gaming Displays), lancés sous l'impulsion de NVIDIA en 2019 et par la suite, sont sur le point de revenir sur le marché au travers d'une nouvelle génération de produits. En tout cas chez ASUS.
Un nouveau moniteur à très grande diagonale attendu chez ASUS…
À quelques jours du coup d'envoi du CES 2026, qui ouvrira ses portes le 6 janvier prochain, le constructeur taïwanais commence à teaser en ligne la présentation d'un nouveau moniteur BFGD à Las Vegas. Pour l'instant, la marque reste volontairement très floue sur ce nouveau produit. On apprend uniquement qu'il occupera moins de place sur votre bureau que l'ancien ROG Swift PG65, lancé en 2019 aux États-Unis.
« Le rêve d'un écran massif est de retour. Mais cette fois… vous n'aurez pas besoin d'un plus grand bureau », clame ASUS dans son post. Difficile de savoir exactement ce que la firme a derrière la tête pour réduire significativement l'encombrement de cette nouvelle génération de moniteurs BFGD sans limiter la pertinence même de leur concept. À savoir jouer sur un moniteur PC de la taille d'un grand téléviseur.
… mais sous quelle forme ?
Plusieurs pistes sont toutefois envisageables. Parmi elles, le passage à un concept de projecteur à ultra courte focale, ou l'utilisation d'un écran à dalle OLED déroulante comme on a pu en apercevoir chez LG ou même chez Lenovo ces dernières années. Plus simplement, il est aussi possible qu'ASUS se contente d'un écran plus fin, avec un système de monture mural ou un pied repensé.
Pour rappel, le ROG Swift PG65 était pour sa part un moniteur 4K / 144 Hz et HDR de 65 pouces, basé sur une dalle LCD VA. Cet écran XXL avait été commercialisé à un tarif de 4 400 euros en Europe.