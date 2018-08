Nvidia lancera ses écrans géants gaming début 2019

Les BFGD : des compagnons idéaux pour les RTX 2080



Résolution 4K HDR évidemment compatible G-Sync



Taux de rafraîchissement de 120 Hz



Temps de réponse de 1ms



Rétroéclairage avec une luminosité de 1000 cd/m2



Couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3



Présentés en janvier dernier, les Big Format Gaming Display de Nvidia viennent de trouver une fenêtre de sortie : le premier trimestre 2019.Si vous avez raté le coche, une petite piqûre de rappel s'impose. En janvier dernier, à l'occasion du CES de Las Vegas,surprenait son monde en dévoilant des futurs écrans aux dimensions maousses, à destination des joueurs.Aujourd'hui, les biens nommésviennent de se trouver une fenêtre de sortie : le premier trimestre 2019.Conforté sur son trône grâce à l'annonce tonitruante de sa nouvelle gamme de cartes graphiques, les RTX 2080 , Nvidia ne souhaite pas laisser le temps au fer de se refroidir.Ces moniteurs de 65 pouces (165cm de diagonale !) s'afficheront à un tarif ? vous vous en doutez bien ? extrêmement prohibitif. Entre 4000 et 5000 euros, selon les bruits de couloirs.Autant dire qu'avec une telle étiquette de prix, on peut s'attendre à du hardware de très haute volée. Cahier des charges plutôt rempli pour les écrans Nvidia. Voyez plutôt :En supplément, lesinflueront la Shield TV, et pourront donc tout à fait servir d'écran de télévision à part entière grâce à Android TV.Rassurant, car on émet quelques doutes quant au confort de jeu à se trouver à 50cm à peine d'un écran de 1,65m de diagonale.