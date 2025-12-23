Le constructeur coréen repousse les limites du gaming avec l'Odyssey G6 capable d'atteindre 1000 Hz et ressuscite la 3D sans lunettes sur son nouveau G9 en 6K, deux défis technologiques qui pourraient creuser votre porte monnaie.
Samsung lève le voile en avance sur la gamme de moniteurs gaming qui sera présentée au CES 2026. Le constructeur coréen, leader du marché TV depuis 19 ans, pousse les curseurs techniques sur le segment des écrans dédiés aux joueurs avec deux annonces majeures.
Odyssey G6 : la course aux hertz franchit un nouveau palier
Le nouvel Odyssey G6 devient le premier moniteur au monde à proposer un taux de rafraîchissement de 600 Hz en résolution QHD (2560 x 1440 pixels). Pour les joueurs de FPS compétitifs prêts à sacrifier de la définition, un mode dual permet d'atteindre 1000 Hz en basculant sur du Full HD (1080p).
Derrière cette belle annonce, une question pratique : combien de configurations PC actuelles peuvent réellement supporter un tel écran ? Les cartes graphiques haut de gamme peinent déjà à maintenir des framerates stables au-delà de 360 Hz sur les gros jeux esports. Samsung semble ici anticiper l'évolution du matériel plutôt que répondre à un besoin immédiat.
L'intérêt réside surtout dans la réduction du motion blur et la réactivité perçue. Les joueurs professionnels de Counter-Strike ou Valorant, habitués aux écrans 360 Hz, constituent le cœur de cible de ce moniteur. Le passage de 360 à 600 Hz reste toutefois moins perceptible que le bond de 60 à 144 Hz qui avait transformé l'expérience gaming il y a quelques années.
Odyssey G9 : le pari de la 3D sans lunettes
Plus surprenant, l'Odyssey G9 nouvelle génération adopte une technologie lenticulaire pour proposer un affichage 3D stéréoscopique sans lunettes. Ce moniteur de 32 pouces affiche une définition 6K, une première sur ce segment.
Samsung ressort des cartons un concept largement abandonné après l'échec des TV 3D au début des années 2010. La différence majeure tient à l'absence de lunettes actives, qui constituait l'un des principaux freins à l'adoption. La technologie lenticulaire, déjà utilisée sur certains écrans de smartphones et la Nintendo 3DS, applique un réseau de micro-lentilles devant la dalle pour diriger des images différentes vers chaque œil.
L'utilisation pour le jeu semble toutefois plus pertinente que pour le visionnage de films. L'immersion dans des environnements 3D pourrait bénéficier de cette profondeur supplémentaire, à condition que les développeurs proposent un rendu compatible. La question de la fatigue oculaire sur des sessions prolongées reste également à évaluer.
Le S85H OLED : un 48 pouces pensé pour le bureau
Côté TV, Samsung lance un modèle qui intéressera les joueurs PC : le S85H OLED en 48 pouces. Cette diagonale, plus adaptée à une utilisation sur bureau qu'un 55 pouces, positionne ce téléviseur comme une alternative aux moniteurs OLED gaming type LG UltraGear ou Asus ROG.
Les dalles OLED conservent leurs avantages habituels pour le gaming : temps de réponse quasi instantané, noirs parfaits et contraste infini. Le burn-in reste la préoccupation principale pour un usage prolongé avec des éléments d'interface fixes.
Ces nouveaux écrans seront présentés au CES de Las Vegas début janvier. Il reste encore à en connaître le prix et la date de disponibilité, qui n'ont pas été communiqués par le fabricant.