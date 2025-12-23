Côté TV, Samsung lance un modèle qui intéressera les joueurs PC : le S85H OLED en 48 pouces. Cette diagonale, plus adaptée à une utilisation sur bureau qu'un 55 pouces, positionne ce téléviseur comme une alternative aux moniteurs OLED gaming type LG UltraGear ou Asus ROG.

Les dalles OLED conservent leurs avantages habituels pour le gaming : temps de réponse quasi instantané, noirs parfaits et contraste infini. Le burn-in reste la préoccupation principale pour un usage prolongé avec des éléments d'interface fixes.