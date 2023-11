Steam : des joueurs de Counter-Strike et Call of Duty bannis pour avoir triché... il y a plus de 10 ans !

Ces messages de VAC (Valve Anti-Cheat) concernent principalement des jeux multijoueurs comme Counter-Strike dans sa version originale et 1.6, Team Fortress 2 ou encore d'anciens jeux Call of Duty. Alors qu'Activision s'active à faire de la vie des tricheurs un enfer sur les titres plus récents, le système antitriche de Valve semble quant à lui faire le tri dans de vieilles archives. La plupart des bannissements signalés par les joueurs remontent en effet à plus de dix ans en arrière.