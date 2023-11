Activision veut s'amuser avec les tricheurs en leur faisant mordre la poussière... littéralement !

Ce n'est pas la première fois qu'Activision s'amuse avec les tricheurs. Par exemple, la société avait rendu les joueurs touchés par les tricheurs invincibles ou invisibles. Un retour à l'envoyeur un peu plus satisfaisant qu'un simple bannissement, et peut-être même un peu gênant pour les principaux intéressés.

Splat n'est pas la seule nouveauté à faire son apparition sur Ricochet, qui se dote, entre autres, d'un peu de machine learning pour détecter plus efficacement les tricheurs. On peut donc s'attendre à ce que le système soit plus performant que jamais et qu'il rende les parties en ligne de Warzone III et Modern Warfare 3 aussi agréables que possible.

Cependant, des contre-mesures ne tarderont pas à apparaître, car la lutte contre la triche sera toujours « un combat permanent », comme le souligne Activision, récemment racheté par Microsoft.