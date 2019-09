Asus annonce le ROG Swift PG65UQ, son premier écran gamer de 65 pouces

© ASUS

Dalle VA et spécifications globalement réjouissantes

145 par 95 cm : les dimensions d'un moniteur XXL taillé pour le jeu

Source : Cowcotland

Proposé à un tarif de 4 400 euros, le ROG Swift PG65UQ entre dans ce que l'on appellera la nouvelle génération d'écrans BFGD. Un tarif tout aussi imposant que le gabarit dudit moniteur, qui permet toutefois à ASUS de pousser tous les curseurs à fond ou presque... Même si l'OLED n'est pas de la partie et que le temps de réponse reste assez élevé pour un moniteur pensé avant tout pour le jeu.Le constructeur taïwanais mise plutôt pour une dalle VA 4K / 144 Hz dopée aux Quantum Dots (comme les téléviseurs QLED de Samsung). Cette technologie est suffisante pour afficher une belle qualité d'image. Sur son Swift PG65UQ, ASUS évoque notamment une couverture à 95% de l'espace colorimétrique DCI-P3, un deltaE inférieur à 2 et une luminance estimée à 1 000 cd/m².Le contraste, pour sa part, est annoncé à un taux de 4 000:1, avec un rétro-éclairage variable () sur 384 zones. Des spécificités suffisantes, notent nos confrères de, pour décrocher le label HDR 1000.ASUS indique enfin que son écran est compatible G-sync Ultimate et qu'il supporte le VRR de la Xbox One (pour une rafraîchissement oscillant alors entre 48 et 60 Hz). Pointons en revanche un temps de réponse fixé à 4 ms gris à gris. Un seuil qui pourra éventuellement poser problème sur certains titres nécessitant une réactivité optimale.Format 65 pouces oblige, les dimensions de l'écran d'ASUS sont copieuses (145 par 95 cm). De quoi y loger une connectique complète, axée sur quatre ports HDMI 2.0, une entrée DisplayPort 1.4, une connecteur S/PDIF et deux ports USB 3.0.Comme évoqué plus haut, le prix du ROG Swift PG65UQ est annoncé à 4 400 euros. On ignore toutefois quand ce mastodonte arrivera sur le marché, ASUS n'ayant pas encore communiqué à ce propos.