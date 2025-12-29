Le coup d'envoi du CES 2026 approche à grands pas et les annonces se multiplient déjà. Du côté de LG, c'est une nouvelle gamme UltraGear evo qui est à l'honneur. Derrière ce suffixe déjà bien connu sur les téléviseurs OLED du constructeur, LG affiche une ambition claire : pousser le gaming PC au-delà de la 4K, tout en s’appuyant sur des traitements par intelligence artificielle directement intégrés aux moniteurs.
Chez LG, l’IA fait désormais une entrée plus frontale dans l’univers du moniteur gaming. Upscaling, optimisation automatique de l’image, traitement audio : LG entend transposer sur le bureau certaines recettes déjà éprouvées sur grand écran, avec l’objectif assumé de rendre des définitions très exigeantes plus accessibles à l’usage.
La 5K comme nouveau terrain d’expression
Avec sa gamme UltraGear evo, LG assume un positionnement résolument premium. Trois modèles viennent d'être annoncés, avec le 39GX950B, un moniteur OLED ultra-large 5K2K de 39 pouces ; le 27GM950B, un écran 27 pouces 5K basé sur une nouvelle génération de MiniLED ; et enfin le 52G930B, un moniteur géant de 52 pouces en 5K2K à 240 Hz.
Tous partagent la même philosophie : associer haute définition, fréquences élevées et immersion, sans renoncer aux exigences du jeu compétitif. Mais la véritable nouveauté se situe ailleurs.
Une IA embarquée pour accompagner la montée en résolution
LG met en avant une solution baptisée 5K AI Upscaling, disponible sur les modèles 39GX950B et 27GM950B. Le principe est simple sur le papier : analyser l’image en temps réel afin d’en améliorer la netteté et le rendu sur une dalle 5K, sans solliciter davantage la carte graphique.
À cette mise à l’échelle s’ajoutent deux autres briques logicielles, à savoir AI Scene Optimization, qui ajuste automatiquement les paramètres d’image selon le type de contenu affiché, ainsi que AI Sound, chargée d’optimiser la restitution audio en fonction de l’environnement.
LG insiste sur une approche complémentaire aux technologies d’upscaling GPU (DLSS, FSR), en traitant l’image au niveau du moniteur. Une promesse séduisante, même si son efficacité réelle, notamment en matière de latence et d’artefacts, devra être évaluée en conditions de jeu.
OLED, MiniLED et formats immersifs
Sur le plan matériel, LG capitalise sur ses technologies maison. Le 39GX950B s’appuie sur une dalle OLED Primary RGB Tandem, annoncée comme plus lumineuse et plus durable, avec un Dual Mode permettant de basculer entre 165 Hz en 5K2K et 330 Hz en définition inférieure. De son côté, le 27GM950B mise sur un rétroéclairage MiniLED de nouvelle génération avec 2 304 zones de local dimming et une architecture optique repensée pour mieux contenir le blooming, un point souvent critiqué sur ce type de technologie.
Le 52G930B, enfin, joue la carte du spectaculaire : très grande diagonale, courbure 1000R et 240 Hz, pour une expérience pensée avant tout pour l’immersion, notamment en simulation ou en jeu solo.
Plus de détails à venir avec le CES 2026
Avec UltraGear evo, LG esquisse une tendance forte du marché : déplacer une partie de l’intelligence de traitement directement dans l’écran, afin d’accompagner la montée en définition sans faire exploser les contraintes matérielles côté PC. Reste désormais à voir si cette IA embarquée saura convaincre au-delà des démonstrations du CES, sur des critères très concrets : netteté perçue, latence, stabilité du rendu et confort sur de longues sessions.
Les prix et dates de disponibilité n’ont pas encore été communiqués. De notre côté, nous tenterons d'en savoir plus à l'occasion du CES 2026 sur les capacités de cette IA en matière de mise à l'échelle.
Source : communiqué de presse