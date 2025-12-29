Avec UltraGear evo, LG esquisse une tendance forte du marché : déplacer une partie de l’intelligence de traitement directement dans l’écran, afin d’accompagner la montée en définition sans faire exploser les contraintes matérielles côté PC. Reste désormais à voir si cette IA embarquée saura convaincre au-delà des démonstrations du CES, sur des critères très concrets : netteté perçue, latence, stabilité du rendu et confort sur de longues sessions.



Les prix et dates de disponibilité n’ont pas encore été communiqués. De notre côté, nous tenterons d'en savoir plus à l'occasion du CES 2026 sur les capacités de cette IA en matière de mise à l'échelle.