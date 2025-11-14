Avec son design sobre et fonctionnel, le 27GX790A ne cherche pas à en mettre plein la vue. En revanche, c'est autre chose dès lors qu'on l'allume ! Sa dalle OLED QHD de 27 pouces grimpe jusqu’à 480 Hz, un record sur le marché (pour l'OLED), et offre une fluidité tout simplement inédite.



Avec son temps de réponse quasi instantané, un flou de mouvement inexistant, et sa réactivité, il donne une sensation unique de contrôle absolu. Les amateurs de FPS ou de compétitions e-sport y trouveront un allié sans faille, avec lequel chaque pixel réagit à la vitesse de la pensée, chaque déplacement s’affiche avec une netteté irréprochable.