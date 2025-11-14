Ils sont devenus les armes ultimes des joueurs exigeants. Les écrans gaming ont franchi un nouveau palier cette année, entre technologies OLED, MiniLED et fréquences de rafraîchissement vertigineuses.
Avec ses 480 Hz, le 27GX790A n’est pas seulement un écran rapide — c’est une démonstration technologique. La sensation de fluidité est telle qu’on a l’impression de voir le jeu avant qu’il ne se produise.
S’il y a bien un moniteur qui a mis tout le monde d’accord dans la rédaction, c’est le LG UltraGear 27GX790A, un écran qui repousse littéralement les limites de la vitesse et de la précision.
🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.
(offre partenaire)
LG UltraGear 27GX790A : l’OLED qui redéfinit la vitesse
Avec son design sobre et fonctionnel, le 27GX790A ne cherche pas à en mettre plein la vue. En revanche, c'est autre chose dès lors qu'on l'allume ! Sa dalle OLED QHD de 27 pouces grimpe jusqu’à 480 Hz, un record sur le marché (pour l'OLED), et offre une fluidité tout simplement inédite.
Avec son temps de réponse quasi instantané, un flou de mouvement inexistant, et sa réactivité, il donne une sensation unique de contrôle absolu. Les amateurs de FPS ou de compétitions e-sport y trouveront un allié sans faille, avec lequel chaque pixel réagit à la vitesse de la pensée, chaque déplacement s’affiche avec une netteté irréprochable.
Et au-delà de la vitesse brute, l’image reste somptueuse. Contraste infini, noirs abyssaux, colorimétrie fidèle et HDR convaincant, l’OLED de LG conserve toute sa splendeur, même à 480 Hz.
La connectique complète (HDMI 2.1, DisplayPort 1.4), la compatibilité totale FreeSync et G-Sync, et la gestion exemplaire du VRR en font un écran parfaitement calibré pour les PC haut de gamme, même si, bien sûr, il n'est pas interdit de l'utiliser avec une console nouvelle génération.
Certes, il n’a pas de port USB-C ni de fonctions annexes spectaculaires, mais ce n’est pas son but. Le LG UltraGear 27GX790A vise la perfection dans son domaine : la vitesse, la clarté, la pureté de l’image.
Au final, le LG UltraGear 27GX790A a su nous convaincre et s’imposer comme le moniteur de l’année 2025. Un écran taillé pour les joueurs qui ne veulent rien d’autre que la perfection visuelle et la réactivité absolue. Entre sa dalle OLED en QHD, ses 480 Hz et son rendu d’une pureté remarquable, il repousse les limites de ce qu’un moniteur gaming peut offrir aujourd’hui.
C’est l’écran qui va aussi vite que votre cerveau… et parfois même un peu plus.
- Excellente réactivité
- Dalle lumineuse et contrastée
- Delta E en HDR proche de 1
- Pied robuste avec passe-câbles
- Fréquence ultra fluide de 480 Hz
- Un seul DisplayPort
- Absence de connecteur USB-C
- Socle fin mais très large
- LEDs RGB au dos pas assez puissantes pour un bon rendu
- Risque de burn-in toujours d'actualité
Les autres écrans gaming qui ont marqué 2025
Si le 27GX790A décroche la première place, ses rivaux n’ont pas démérité.
Chacun a apporté sa propre vision du gaming moderne : vitesse, accessibilité ou rapport qualité/prix imbattable. Voici les autres nominés sur ce segment des écrans PC gaming.
- Image vibrante avec de superbes couleurs et contraste
- Réactivité et input lag au plus bas
- Excellent étalonnage en sortie de carton
- Des "bonus" (switch KVM, DAC ESS Sabre)
- Rapport qualité/prix
- Risque de burn-in
- Luminosité qui reste limitée
- Revêtement brillant
- Netteté du texte (en progrès)
- Design global réussi malgré le plastique à foison
- Connectique correctement fournie...
- Un écran correctement réactif
- Input lag faible
- Inclinable, pivotable et ajustable en hauteur
- Compatible G-Sync, FreeSync et OC à 320 Hz
- Conception globale un peu cheap
- ...malgré l'absence de pass-through USB
- De l'overshoot et donc un peu de ghosting
- Étalonnage d'usine pas vraiment précis
- Rendu HDR sans trop d'intérêt
- Une dalle QD-OLED 4K 240 Hz ultra-fluide et précise
- Calibration soignée en SDR et HDR
- Compatibilité Dolby Vision, FreeSync, G-Sync
- Connectique très complète (DP 2.1a, USB-C 90 W, KVM)
- Garantie de 3 ans couvrant explicitement le burn-in
- Pas de haut-parleurs
- Pas d'évolution sur la luminosité HDR
- Consommation électrique
- Risque de burn-in