Un must-have pour les gamers, l'écran LG UltraGear 27GX790A rejoint notre sélection des meilleurs écrans gaming. Avec de très bonnes performances visuelles, une fréquence d'affichage de 480 Hz et un Delta E au plus bas, cet écran a les atouts nécessaires pour équiper les joueurs les plus exigeants.
Vous aimez jouer à des FPS et à des jeux compétitifs, mais vous ne souhaitez faire aucun compromis ? Alors, il vous faut un écran gaming performant, avec une dalle OLED, une fréquence élevée, un Delta E faible et une bonne luminosité. Justement, c'est tout ce que propose cet écran LG UltraGear 27GX790A.
Une dalle OLED performante
Le constructeur sud-coréen, au passage, plus gros vendeur de téléviseurs OLED en Europe, a un savoir-faire notable dans le domaine. En effet, la dalle est vraiment belle et offre un confort de jeu assez incroyable.
LG nous propose ici un excellent compromis pour les gamers. Cet écran sait se montrer performant en toute situation, avec notamment sa compatibilité G-Sync de Nvidia, lui conférant une synchronisation entre la carte graphique et la dalle, pour une fluidité maximale.
En effet, il faut exploiter les 480 Hz que la dalle est prête à offrir. En jeu, c'est du bonheur assuré, sous réserve, bien évidemment, que vous disposiez d'une carte graphique adéquate. La dalle offrant une définition de 2560 x 1440 pixels, le constructeur n'a pas fait de compromis, cependant, le produit est équilibré.
On peut ajouter à cela, une dalle avec une luminosité en SDR de 400 cd/m² et de 800 cd/m² en HDR. Mais le plus impressionnant sur cette dalle, reste le temps de réponse, avec une moyenne de 0,1 ms.
Des fonctionnalités pratiques
Parmi ces fonctionnalités, on retrouve notamment le VRR, permettant de synchroniser l'écran et la carte graphique, ici G-Sync, mais également une sortie audio mini Jack 3,5 mm compatible DTS:X, toujours très appréciable, uniquement pour les utilisateurs de casques gamer.
Avec ceci, comme sur pas mal d'autres références, le constructeur propose un crosshair au centre de l'écran, idéal pour les jeux compétitifs, mais également un affichage du framerate via l'écran directement. Cette petite fonctionnalité, bien qu'anecdotique, est appréciée de certains gamers.