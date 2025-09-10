Vous aimez jouer à des FPS et à des jeux compétitifs, mais vous ne souhaitez faire aucun compromis ? Alors, il vous faut un écran gaming performant, avec une dalle OLED, une fréquence élevée, un Delta E faible et une bonne luminosité. Justement, c'est tout ce que propose cet écran LG UltraGear 27GX790A.