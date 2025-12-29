À l’approche du CES 2026, LG Display a levé le voile sur une dalle qui pourrait marquer un tournant pour le marché des moniteurs OLED. Derrière une fiche technique flatteuse (27 pouces, 4K, 240 Hz et jusqu'à 480 Hz en Dual-Mode) se cache surtout une évolution structurelle longtemps attendue : l’adoption d’une architecture RGB stripe pensée avant tout pour le PC.
Encensée pour sa grande polyvalence, la technologie OLED a permis de mettre au point des écrans avec des capacités tout à fait adaptés à des usages variés, du gaming au multimédia en passant par la création graphique. Néanmoins, l’OLED peine encore à convaincre pour des usages bureautiques stricts, là où la lisibilité et la précision du texte et des caractères priment sur l’impact visuel. C’est précisément sur ce terrain, souvent négligé, que LG Display entend désormais faire évoluer sa technologie.
Le talon d’Achille de l’OLED sur PC : le texte
Depuis plusieurs années, l’OLED s’est imposé sur le moniteur gaming et multimédia, mais avec une limite persistante : la lisibilité du texte. Les dalles WOLED de LG Display, basées sur une structure RGWB intégrant un sous-pixel blanc, offrent une luminosité élevée et un excellent volume de couleurs, mais au prix d’une perte de netteté sur les polices avec un phénomène de colour fringing. Un problème que l’on retrouve également, sous une autre forme, sur les dalles QD-OLED de Samsung Display, dont la structure RGB triangulaire génère elle aussi des franges colorées visibles à courte distance.
RGB stripe : une réponse structurelle
Pour répondre à cette problématique, LG Display a mis au point un nouveau panneau dit "OLED RGB stripe". Ici, les sous-pixels rouge, vert et bleu sont alignés en bandes verticales, comme sur les LCD classiques. Un choix loin d’être anodin car cette géométrie au niveau des sous-pixels est bien mieux prise en charge par les moteurs de rendu de polices des systèmes d’exploitation, notamment Windows. Le résultat attendu est un texte plus net, des contours plus propres et une colorimétrie plus stable, idéal pour un usage bureautique ou créatif.
Techniquement, l'avancée est réelle. Jusqu’ici, les rares OLED RGB stripe se limitaient à 60 Hz et ont disparu du marché. LG Display annonce cette fois une dalle 4K UHD de 27 pouces capable de monter à 240 Hz, avec une densité de 160 pixels par pouce, et même un mode double fréquence permettant de basculer en Full HD 480 Hz. Le fabricant explique avoir compensé l’absence de sous-pixel blanc par une amélioration du taux d’ouverture des pixels, afin de préserver un niveau de luminosité suffisant. Néanmoins, aucun chiffre concret n'a pour le moment été communiqué.
Si LG Display met en avant l'usage gaming, le discours est nettement plus large. L’entreprise cible explicitement l’édition de texte, la création graphique et les usages professionnels, un terrain sur lequel l’OLED a encore une belle marge de progression. En filigrane, c’est une tentative de repositionnement de l’OLED comme technologie réellement polyvalente sur desktop, et non plus comme un simple choix "premium" pour le divertissement.
Rendez-vous au CES 2026 pour en savoir plus
Reste à savoir si cette dalle RGB stripe restera un produit de niche ou si elle annonce une nouvelle famille de moniteurs OLED mieux adaptés au quotidien. Les premières implémentations devraient apparaître dès 2026 chez LG Electronics et d’autres partenaires. Asus et Acer se seraient déjà montrés intéressés. Les questions sur la luminosité réelle, le burn-in ou les prix restent ouvertes, mais ce qui est certain, c'est que LG Display reconnaît enfin un problème longtemps ignoré et semble décidé à y apporter une réponse structurelle.
