Lancées à l'issue du CES 2026, les puces Intel Panther Lake animent le nouvel XPS 16 et permettent à la configuration la plus accessible de ce nouveau modèle de franchir un cap en termes d'autonomie et d'efficacité énergétique… comme ont pu l'observer les testeurs de NotebookCheck.
Dell commence à faire circuler les premiers échantillons de test de son nouveau PC portable XPS 16. Annoncé lors d'un évènement organisé en amont du CES 2026, l'appareil marque le renouveau d'une gamme éminente, et pourtant brièvement abandonnée par le géant de Round Rock.
Les premiers essais conduits par NotebookCheck sur la version Full HD+ 120 Hz / Core Ultra 5 325 de ce nouveau modèle mettent sur la piste d'un produit particulièrement économe sur le plan énergétique… et redoutablement endurant. Une performance qu'il doit en bonne partie à sa puce Panther Lake, capable de restreindre de manière assez spectaculaire sa consommation en idle.
1,3 W au minimum… le XPS 16 sait se serrer la ceinture
Cette mouture du XPS 16 2026 peut en effet se contenter de tout juste 1,3 W au repos (sur le bureau, sans tâche en cours) lorsque la luminosité de son écran est réglée au minimum et que le VRR est actif (pour adapter de manière dynamique la fréquence d'affichage de cet écran 120 Hz). Une consommation particulièrement contenue pour l'ensemble du système, que NotebookCheck a pu observer sur une période de deux minutes, signe que ce point le plus bas peut être atteint et maintenu par l'appareil lorsque les besoins énergétiques sont faibles.
Le site spécialisé rapporte en outre que la consommation montait à seulement 4,5 W une fois la luminosité de l'écran IPS Full HD+ amenée à 100%.
Cette faible consommation a évidemment un impact direct, et salutaire, sur l'autonomie du XPS 16. Cette même configuration peut en effet tenir jusqu'à 27 heures sur batterie, toujours selon NotebookCheck, qui explique avoir laissé le PC tourner non-stop avec les réglages d’alimentation équilibrés, le VRR actif et la luminosité de l’écran réglée cette fois à 150 nits. C'est nettement plus que l'ancien modèle, malgré le passage à une batterie plus petite sur cette nouvelle génération : 70 Wh seulement.
Quid des moutures plus puissantes de l'engin ?
Si cette configuration Full HD+ / Core Ultra 5 du XPS 16 2026 semble effectivement s'avancer sur le marché comme une véritable marathonienne, il faut quand même préciser qu'il s'agit par essence d'une version peu consommatrice d'énergie.
Non seulement Dell se contente ici d'un panneau LCD IPS Full HD+ moins gourmand que les dalles Tandem OLED/3,2 K installées sur les moutures plus haut de gamme, mais il s'en tient aussi à une référence Panther Lake dépourvue du puissant iGPU B390 que nous testions il y a quelques mois sur le Core Ultra X9 388H ou même sur le Ultra X7 358H. Dans ce contexte, une autonomie généreuse est donc mathématiquement acquise.
Il sera intéressant de voir comment se débrouille la configuration la plus haut de gamme de ce même XPS 16 2026 en la matière. Pour rappel, cette dernière combine justement un Core Ultra X7 358H à un écran tandem OLED 3,2K / 120 Hz.