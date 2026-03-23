Cette mouture du XPS 16 2026 peut en effet se contenter de tout juste 1,3 W au repos (sur le bureau, sans tâche en cours) lorsque la luminosité de son écran est réglée au minimum et que le VRR est actif (pour adapter de manière dynamique la fréquence d'affichage de cet écran 120 Hz). Une consommation particulièrement contenue pour l'ensemble du système, que NotebookCheck a pu observer sur une période de deux minutes, signe que ce point le plus bas peut être atteint et maintenu par l'appareil lorsque les besoins énergétiques sont faibles.

Le site spécialisé rapporte en outre que la consommation montait à seulement 4,5 W une fois la luminosité de l'écran IPS Full HD+ amenée à 100%.

Cette faible consommation a évidemment un impact direct, et salutaire, sur l'autonomie du XPS 16. Cette même configuration peut en effet tenir jusqu'à 27 heures sur batterie, toujours selon NotebookCheck, qui explique avoir laissé le PC tourner non-stop avec les réglages d’alimentation équilibrés, le VRR actif et la luminosité de l’écran réglée cette fois à 150 nits. C'est nettement plus que l'ancien modèle, malgré le passage à une batterie plus petite sur cette nouvelle génération : 70 Wh seulement.