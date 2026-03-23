L'intelligence artificielle s'est invitée au cœur de nos ordinateurs. Mais attention : tous les "PC IA" ne se valent pas. Dell propose en 2026 une gamme complète qui couvre trois approches distinctes de l'IA embarquée : de l'accélération GPU pour les créatifs aux fonctionnalités Copilot+ pour les professionnels nomades, en passant par l'entrée de gamme connectée aux services IA cloud. Voici les 5 modèles phares de la gamme.
|Profil
|Notre recommandation
|Prix indicatif
|Meilleur rapport qualité/prix IA
|Dell 16 (DC16251)
|~679 €
|Meilleur PC IA polyvalent (hybride)
|Dell 16 Plus 2-en-1 (DB06250)
|~1 099 €
|Meilleur PC Copilot+ nomade
|Dell 16 Plus (DB16250)
|~1 049 €
|Meilleur PC IA pour la création 3D & vidéo
|Dell XPS 14 (DA14250)
|~1 899 €
|Meilleur PC Dell IA global
|Dell XPS 16 Premium (DA16250)
|~1 999 €
Notre sélection des meilleurs PC IA Dell en 2026
- 🥇Dell 16 (DC16251) : un PC IA accessible, robuste et pensé pour durer
- 🥈Dell XPS 16 Premium (DA16250) : le PC Dell IA le plus puissant pour les créatifs
- 🥉Dell XPS 14 (DA14250) : la puissance GPU IA dans un format ultraportable
- Dell 16 Plus 2-en-1 (DB06250) : le convertible Copilot+ pour les pros
- Dell 16 Plus (DB16250) : le meilleur PC Copilot+ pour travailler l'IA en local
Comprendre les 3 niveaux d'IA dans la gamme Dell
Avant de comparer les modèles, il est essentiel de comprendre que le terme "PC IA" recouvre des réalités très différentes, et Dell le reconnaît lui-même en structurant sa gamme en trois catégories.
L'IA par le GPU (XPS 14 et XPS 16) repose sur la puissance brute d'une carte graphique NVIDIA dédiée. C'est l'approche idéale pour les tâches lourdes : génération d'images, montage vidéo assisté par IA, inférence de modèles de langage en local, traitement 3D. Ces machines peuvent faire tourner des LLM locaux comme LLaMA ou Mistral directement sur l'appareil.
L'IA par le NPU (Dell 16 Plus et 16 Plus 2-en-1) s'appuie sur un processeur neuronal dédié atteignant 47 TOPS, ce qui permet d'obtenir la certification Copilot+ PC de Microsoft. Ces appareils accèdent aux fonctionnalités IA intégrées à Windows 11 : sous-titres en temps réel, Recall (mémoire contextuelle), Cocreator dans Paint, ou encore effacement d'arrière-plan en visioconférence, le tout sans solliciter le cloud.
L'IA cloud-ready (Dell 16 DC16251) désigne un appareil optimisé pour accéder aux services IA en ligne (Microsoft Copilot, ChatGPT, Gemini), sans accélération locale significative. C'est un positionnement tout à fait pertinent pour les usages bureautiques et étudiants.
Dell 16 : l'entrée en matière IA accessible et robuste
Le Dell 16 DC16251 est le modèle le plus accessible de cette sélection, mais il ne manque pas d'arguments sérieux. Sa certification MIL-STD-810H lui confère une résistance aux chocs, aux vibrations et aux variations thermiques que les autres modèles de la gamme ne revendiquent pas. Pour un étudiant ou un usage en entreprise dans des conditions variées, c'est un avantage concret.
Côté IA, l'appareil est dit "AI Ready" : il est parfaitement compatible avec les applications et services IA populaires (Microsoft Copilot en ligne, ChatGPT, Gemini, Notion AI…), sans proposer d'accélération locale via NPU dédié. Une distinction importante, mais qui n'empêche pas de bénéficier d'un usage IA quotidien via le cloud. Sa RAM évolutive (2 slots disponibles) et son indice de réparabilité de 7,8/10 en font par ailleurs un investissement durable.
✅Points forts
- Certification MIL-STD-810H : robustesse au quotidien
- Meilleur indice de réparabilité du comparatif : 7,8/10
- Prix d'entrée le plus accessible
- RAM évolutive (2 slots DDR5)
- Grand écran 16" confortable en ratio 16/10
❌Points à considérer
- AI Ready uniquement : pas de NPU dédié, pas de certification Copilot+
- Processeur U-series : moins performant sur les tâches intensives
- Écran IPS 60 Hz / 300 nits
Notre verdict :
Le Dell 16 Plus 2-en-1 est le choix idéal si vous cherchez un appareil polyvalent alliant puissance IA Copilot+ et flexibilité du convertible. Une belle alternative aux Surface Pro pour les professionnels sous Windows.
Dell XPS 16 / 16 Premium (2025) : la puissance sans compromis
Le Dell XPS 16 2025 monte encore d'un cran avec les toutes nouvelles cartes graphiques NVIDIA RTX 5060 et RTX 5070 basées sur l'architecture Blackwell, une première dans les PC portables haut de gamme. Couplées à un processeur Core Ultra 9 285H dans la version Premium, ces machines offrent des performances de référence pour la création de contenu professionnelle.
L'écran OLED 4K UHD 3840×2400 à 120 Hz en ratio 16/10 transforme chaque session de retouche photo ou de montage vidéo en expérience visuelle immersive. La luminosité mesurée à 400 nits HDR garantit un rendu fidèle dans toutes les conditions.
✅Points forts
- GPU RTX 5060/5070 : les plus véloces du comparatif pour l'IA créative
- Écran OLED 4K 16/10 à 120 Hz
- Core Ultra 9 285H
- Plusieurs configurations disponibles pour adapter le budget
❌Points à considérer
- Format 16" (peut être lourd)
- NPU ~11 TOPS (série H) : pas certifié Copilot+
- Connectique USB-C uniquement sur certaines configs : prévoir un hub
Notre verdict :
Le XPS 16 Premium 2025 est la machine de référence pour tout professionnel qui travaille sérieusement avec des outils IA lourds. Si votre budget le permet, c'est le meilleur outil de la sélection pour la création et l'inférence IA locale via GPU.
Dell XPS 14 (2025) : l'ultrabook créatif par excellence
Le Dell XPS 14 2025 incarne le compromis ultime entre puissance et mobilité. Avec son processeur Intel Core Ultra 7 255H et sa carte graphique Nvidia RTX 4050 6 Go, il est l'un des rares ultrabooks 14 pouces à proposer une vraie puissance GPU pour les applications créatives.
Son écran OLED 3200×2000 pixels à 120 Hz en ratio 16/10 est l'un des meilleurs de sa catégorie : rendu des couleurs exceptionnel, noirs profonds, luminosité confortable même en extérieur. La charnière 60° permet une ouverture facile d'une seule main, et le clavier à course confortable invite à de longues sessions de travail.
✅Points forts
- Écran OLED QHD+ 120 Hz en 16/10 : un des meilleurs de sa catégorie
- GPU RTX 4050 dans un châssis de 14,5 pouces
- Processeur Core Ultra 7 255H jusqu'à 5,1 GHz
- Finitions premium et design XPS iconique pérenne
❌Points à considérer
- Puce Core Ultra H : NPU de ~11 TOPS, non certifié Copilot+
- RAM soudée sur carte (non évolutive après achat)
- La version OLED + RTX atteint plus de 2 500 €
Notre verdict :
Le XPS 14 2025 est le compagnon idéal du créatif en déplacement qui ne veut pas sacrifier la puissance GPU pour la légèreté. Un investissement justifié si l'écran OLED et le GPU dédié sont des priorités.
Dell 16 Plus 2-en-1 : le convertible IA tout terrain
Le Dell 16 Plus 2-en-1 partage les entrailles du 16 Plus classique : même puce Lunar Lake, même NPU 47 TOPS, même certification Copilot+, en y ajoutant la polyvalence d'un châssis convertible 360° et d'un écran Mini-LED tactile. Avec seulement 14,1 mm d'épaisseur, c'est un tour de force d'ingénierie pour un appareil 16 pouces.
Quatre modes d'utilisation (laptop, tente, présentation, tablette) en font un outil particulièrement adapté aux professions impliquant des présentations clients, des annotations manuscrites ou une utilisation créative avec stylet. L'écran Mini-LED offre une luminosité et un contraste supérieurs à un IPS classique.
✅Points forts
- Charnière 360° : 4 modes d'usage pour tous les contextes
- Écran Mini-LED tactile 16"
- NPU 47 TOPS certifié Copilot+ : même puissance IA que le 16 Plus
- Finesse remarquable : 14,1 mm pour un 16 pouces
❌Points à considérer
- Stylet non inclus dans toutes les configurations
- Légèrement plus lourd qu'un laptop 16" équivalent
- Pas de GPU dédié
Notre verdict :
Le Dell 16 Plus 2-en-1 est le choix idéal si vous cherchez un appareil polyvalent alliant puissance IA Copilot+ et flexibilité du convertible. Une belle alternative aux Surface Pro pour les professionnels sous Windows.
Dell 16 Plus : le PC Copilot+ pour le professionnel nomade
Le Dell 16 Plus (DB16250) illustre parfaitement le virage technologique opéré par Intel avec son architecture Lunar Lake. Animé par un processeur Core Ultra 7 258V ou Core Ultra 9 288V, il embarque un NPU atteignant 47 TOPS soit le seuil requis pour la certification Copilot+ PC de Microsoft, la plus élevée du comparatif.
Cela signifie que toutes les fonctionnalités IA Windows 11 tournent en local, sans connexion internet requise et sans envoyer de données dans le cloud : idéal pour les professionnels soucieux de confidentialité. L'efficacité énergétique de la puce Lunar Lake permet en outre une autonomie généreuse, appréciable en déplacement.
✅Points forts
- NPU 47 TOPS : le plus performant de la sélection pour l'IA locale
- Certifié Copilot+ PC : accès à toutes les fonctions IA Windows 11
- Architecture Lunar Lake très efficiente énergétiquement
- Rapport qualité/prix excellent pour un PC IA premium
❌Points à considérer
- Pas de GPU dédié : non adapté au jeu ou à la création 3D intensive
- Écran IPS 60 Hz
- 8 cœurs CPU : légèrement en retrait sur les tâches multithread lourdes
Notre verdict :
Pour un professionnel qui veut tirer parti de l'IA Windows au quotidien sans se ruiner, le Dell 16 Plus est le choix le plus cohérent de cette sélection. Un PC taillé pour l'ère Copilot+.
Quel PC Dell IA est fait pour vous ?
Le choix dépend avant tout de votre usage de l'IA :
- Vous travaillez avec des outils IA créatifs lourds (Stable Diffusion, After Effects IA, Blender, LLM locaux) → XPS 16 Premium ou XPS 14 pour la mobilité.
- Vous voulez les fonctions IA Windows 11 (Copilot+, Recall, sous-titres live) sans dépendre du cloud → Dell 16 Plus ou Dell 16 Plus 2-en-1.
- Vous avez un budget maîtrisé et utilisez principalement des services IA en ligne → Dell 16 (DC16251).
Qu'est-ce qu'un PC Copilot+ Dell ?
Un PC Copilot+ est un ordinateur équipé d'un NPU atteignant au minimum 40 TOPS, permettant de faire tourner les fonctions IA de Windows 11 directement en local. Chez Dell, les modèles 16 Plus (DB16250) et 16 Plus 2-en-1 (DB06250) sont certifiés Copilot+ grâce à leur puce Intel Lunar Lake embarquant un NPU de 47 TOPS.
Les XPS 14 et XPS 16 sont-ils des PC IA ?
Oui, mais d'une façon différente : ils n'ont pas de NPU suffisant pour la certification Copilot+, mais embarquent une carte graphique Nvidia RTX dédiée qui offre une puissance IA bien supérieure pour les applications créatives et les modèles IA lourds.
Quelle est la différence entre le Dell 16 Plus et le Dell 16 Plus 2-en-1 ?
Les deux partagent la même plateforme Copilot+ (NPU 47 TOPS, Intel Lunar Lake), mais le 2-en-1 ajoute une charnière 360°, un écran tactile Mini-LED et une compatibilité stylet pour les usages hybrides tablette/laptop.
Le Dell 16 DC16251 peut-il utiliser ChatGPT ou Copilot ?
Absolument. L'accès aux services IA cloud comme ChatGPT, Microsoft Copilot ou Gemini ne nécessite pas de NPU dédié — n'importe quel PC connecté à Internet peut les utiliser. La distinction se joue uniquement sur les fonctions IA locales, qui nécessitent un NPU puissant.