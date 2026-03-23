Avant de comparer les modèles, il est essentiel de comprendre que le terme "PC IA" recouvre des réalités très différentes, et Dell le reconnaît lui-même en structurant sa gamme en trois catégories.

L'IA par le GPU (XPS 14 et XPS 16) repose sur la puissance brute d'une carte graphique NVIDIA dédiée. C'est l'approche idéale pour les tâches lourdes : génération d'images, montage vidéo assisté par IA, inférence de modèles de langage en local, traitement 3D. Ces machines peuvent faire tourner des LLM locaux comme LLaMA ou Mistral directement sur l'appareil.

L'IA par le NPU (Dell 16 Plus et 16 Plus 2-en-1) s'appuie sur un processeur neuronal dédié atteignant 47 TOPS, ce qui permet d'obtenir la certification Copilot+ PC de Microsoft. Ces appareils accèdent aux fonctionnalités IA intégrées à Windows 11 : sous-titres en temps réel, Recall (mémoire contextuelle), Cocreator dans Paint, ou encore effacement d'arrière-plan en visioconférence, le tout sans solliciter le cloud.

L'IA cloud-ready (Dell 16 DC16251) désigne un appareil optimisé pour accéder aux services IA en ligne (Microsoft Copilot, ChatGPT, Gemini), sans accélération locale significative. C'est un positionnement tout à fait pertinent pour les usages bureautiques et étudiants.