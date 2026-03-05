Vous faites du montage vidéo 4K sur DaVinci, du développement de photos au format RAW sous Lightroom, de la modélisation 3D avec Blender, du design graphique sur Illustrator, ou de la visualisation à l’aide de logiciels professionnels comme Twinmotion ? Eh bien cela fait de vous un utilisateur en quête d’une machine puissante, capable de mener ces travaux le plus efficacement possible. Avec son Aero X16, Gigabyte a justement le PC qu’il vous faut. D’autant que ce modèle dispose d’une carte supplémentaire dans son jeu : son étonnante compacité.

Ce PC portable RTX fin et léger peut en effet compter sur un châssis bicolore de 1,9 cm d’épaisseur seulement pour tout juste 1,9 kg, renforcé à l’aide de deux plaques d’aluminium robustes et élégantes. Le Gigabyte Aero 16X s’offre ainsi un design moderne, sobre et stylisé, mais aussi une carrure élancée grâce à son grand écran de 16 pouces. Ce modèle se paye d’ailleurs le luxe d’être environ 200 grammes plus léger qu’un MacBook Pro 16, tout en s’appuyant sur une configuration matérielle capable de rivaliser avec certains des meilleurs ordinateurs portables d’Apple.

Car sur le plan technique, le Gigabyte Aero X16, c’est :

Un grand écran IPS QHD+ (2560 par 1600 pixels) de 16 pouces, montant à 165 Hz, et couvrant à 100% le spectre sRGB

Un processeur à 8 cœurs AMD Ryzen AI 7 350 polyvalent

16 Go de mémoire vive (DDR5 à 5600 MHz)

Une puissante carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 5070

Des connectiques variées et récentes (HDMI 2.1, USB 3.2 Type A et USB4 Type-C…)

Une connectivité Wi-Fi 6E pour une connexion stable et rapide

Cette fiche technique redoutable pour tous les travaux créatifs, mais aussi particulièrement efficace en gaming, le Gigabyte Aero X16 la propose actuellement à un tarif de 1799,99€ chez Boulanger.