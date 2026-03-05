Quand on pense « PC portable créatif », on ne pense peut-être pas aussitôt à Gigabyte. Et pourtant, la marque taïwanaise propose depuis de nombreuses années une gamme de PC portables « Aero » redoutablement efficaces pour la création de contenus, notamment grâce aux cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX qu’ils embarquent.
Vous faites du montage vidéo 4K sur DaVinci, du développement de photos au format RAW sous Lightroom, de la modélisation 3D avec Blender, du design graphique sur Illustrator, ou de la visualisation à l’aide de logiciels professionnels comme Twinmotion ? Eh bien cela fait de vous un utilisateur en quête d’une machine puissante, capable de mener ces travaux le plus efficacement possible. Avec son Aero X16, Gigabyte a justement le PC qu’il vous faut. D’autant que ce modèle dispose d’une carte supplémentaire dans son jeu : son étonnante compacité.
Ce PC portable RTX fin et léger peut en effet compter sur un châssis bicolore de 1,9 cm d’épaisseur seulement pour tout juste 1,9 kg, renforcé à l’aide de deux plaques d’aluminium robustes et élégantes. Le Gigabyte Aero 16X s’offre ainsi un design moderne, sobre et stylisé, mais aussi une carrure élancée grâce à son grand écran de 16 pouces. Ce modèle se paye d’ailleurs le luxe d’être environ 200 grammes plus léger qu’un MacBook Pro 16, tout en s’appuyant sur une configuration matérielle capable de rivaliser avec certains des meilleurs ordinateurs portables d’Apple.
Car sur le plan technique, le Gigabyte Aero X16, c’est :
- Un grand écran IPS QHD+ (2560 par 1600 pixels) de 16 pouces, montant à 165 Hz, et couvrant à 100% le spectre sRGB
- Un processeur à 8 cœurs AMD Ryzen AI 7 350 polyvalent
- 16 Go de mémoire vive (DDR5 à 5600 MHz)
- Une puissante carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 5070
- Des connectiques variées et récentes (HDMI 2.1, USB 3.2 Type A et USB4 Type-C…)
- Une connectivité Wi-Fi 6E pour une connexion stable et rapide
Cette fiche technique redoutable pour tous les travaux créatifs, mais aussi particulièrement efficace en gaming, le Gigabyte Aero X16 la propose actuellement à un tarif de 1799,99€ chez Boulanger.
Les technos NVIDIA MaxQ et l’environnement RTX Studio, meilleurs alliés de vos besoins créatifs
Confort, compacité et performances, ce sont un peu les maîtres mots de l’Aero X16. Agréable à utiliser au quotidien, aussi bien au bureau qu’en déplacement, l’appareil dispose d’un clavier au cliquetis feutré qui compte également pour beaucoup dans le plaisir d’utilisation qui nous est ici proposé. Cela dit, la grande force de ce modèle reste logée sous son clavier, justement. Nous parlons bien sûr de la carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 5070 et des technologies auxquelles cette puce de nouvelle génération donne accès.
La RTX 5070 est en effet l’une des cartes graphiques mobiles les plus puissantes de NVIDIA en 2026. Redoutable sur l’ensemble des logiciels de création prenant en charge l’accélération graphique, cette puce est aussi particulièrement à l’aise pour le traitement local de l’IA et de larges modèles de langage. Quant à ses performances en jeu, elles sont tout simplement parmi les meilleures actuellement disponibles sur PC portables.
Cette débauche de performances permet à l’Aero X16 de se hisser sans mal au niveau de certains MacBook Pro, comme nous l’indiquions en début d’article. Mieux, ce PC conserve un avantage stratégique sur les machines d’Apple : son accès privilégié aux pilotes NVIDIA RTX Studio (optimisés spécifiquement pour permettre une gestion très fine des meilleurs logiciels de création), mais aussi aux technologies NVIDIA Max-Q, que vous pouvez activer en deux clics depuis la NVIDIA App.
Outre la prise en charge native du ray tracing — qui renforce sérieusement le réalisme des reflets, mais aussi les ombres, les effets de transparence ou encore les jeux de lumière en cours de partie — et de la dernière version de la Multi-Frame Generation — capable dans certains cas de décupler la fluidité grâce à la puissance neuronale du DLSS 4 —, la RTX 5060 embarque un ensemble étoffé de fonctionnalités Max-Q. Cet arsenal particulièrement habile comprend notamment :
- Dynamic Boost, qui ajuste automatiquement la répartition de puissance entre processeur et carte graphique. Lorsque le GPU est fortement sollicité, il reçoit davantage d’énergie ; si la charge bascule côté CPU, celui-ci devient prioritaire. Le tout vise à maximiser les performances sans accroître la consommation globale ni générer de surchauffe.
- Battery Boost, qui optimise le jeu sur batterie. Le système module en temps réel l’alimentation du CPU et du GPU, peut plafonner le framerate et affiner les réglages graphiques afin de contenir la dépense énergétique, tout en préservant une fluidité stable.
- Le Whisper Mode, qui s’attaque au bruit en jeu. En régulant intelligemment le framerate et en adaptant automatiquement les paramètres visuels, il limite la chauffe du GPU et permet aux ventilateurs de rester plus discrets en pleine action.
- FrameView (v1.7), qui est pour sa part un outil gratuit de monitoring. Ce dernier affiche en direct des données clés — framerate, latence, consommation — via un overlay personnalisable, et génère des logs pour analyser en détail ses performances après chaque session.
- Les paramètres de jeu optimaux, accessibles eux aussi depuis la NVIDIA App, configurent automatiquement définition, qualité d’image et options graphiques selon la configuration du PC. Objectif : garantir, titre par titre, le meilleur équilibre entre performances, stabilité et rendu visuel.
Aero X16 et RTX 5070 : quelles performances en IA, en création et en jeu ?
Nous avons parlé des technologies NVIDIA MaxQ, des pilotes RTX Studio et des capacités théoriques de la RTX 5070, mais qu’en est-il vraiment en pratique ?
Pour vous le montrer, nous avons soumis l’Aero X16 à plusieurs tests exigeants, suffisamment en tout cas pour mettre sa carte graphique à l’épreuve en calcul local de l’IA, en modélisation 3D ou encore en jeu. Sans surprise, les résultats parlent d’eux-mêmes, la carte graphique mobile de NVIDIA ne s’essouffle jamais, fournissant une puissance brute assez prodigieuse aussi bien sur les derniers bancs d’essai de 3D Mark que sur Blender Benchmark, ou Geekbench.
Mis à l’épreuve, le PC portable créatif de Gigabyte nous prouve être capable d’évoluer avec aisance, y compris dans les tâches les plus lourdes. L’intelligence artificielle exécutée localement n’est qu’une mise en jambe, les traitements 3D les plus copieux sont exécutés sans broncher (avec des ventilateurs qui savent rester discrets, qui plus est), et les activités créatives sont menées à bien, avec constance, et sans aucune perte de temps.
Montage vidéo, conception graphique ou retouches photo sont parfaitement à la portée de l’Aero X16 et de sa RTX 5070, que ce soit via les logiciels de la célèbre suite Adobe (Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, Illustrator, After Effects…) ou sur DaVinci Resolve de Blackmagic Design, comme dans notre exemple.
Ça, c’est pour travailler en journée, mais pour jouer une fois la soirée venue, l’appareil n’est pas en reste. Pour en avoir un aperçu, nous avons installé l’un des jeux les plus gourmands jamais lancés sur PC : Cyberpunk 2077, connu pour sa capacité à mettre à genoux bien des machines.
Le titre des polonais de CD Projekt RED gère en effet nativement le Path-tracing pour accoucher d’une diffusion particulièrement réaliste de la lumière en jeu. Cette option, délicieuse pour les yeux, mais redoutablement demandeuse en ressource GPU, nous l’avons activée et en avons profité sans encombre grâce à la RTX 5070 et sa génération d’image MFG — qui nous apporte un surplus de fluidité fort bienvenu sans aucune contrepartie dans le cas présent.
En définition QHD+ (1600p), avec le préréglage « Ray-tracing accélération » qui active tous les réglages à leur niveau le plus élevé, ainsi que le Path-tracing, nous avons commencé par obtenir une moyenne de quasiment 30 FPS sur Cyberpunk 2077. Honnête compte tenu de l’infinie gourmandise des réglages graphiques activés. Cette valeur était globalement quadruplée une fois la MFG x4 mise en route, pour tutoyer alors les 100 à 120 FPS dans les mêmes conditions. Et bien sûr, en repassant sur les réglages « Ray-tracing » classiques, également magnifiques, il était possible d’aller bien plus haut dans la fluidité, avec ou sans MFG.
Au terme de notre essai, une chose frappe : la NVIDIA GeForce RTX 5070 ne se contente pas d’être puissante, elle redéfinit le champ des possibles sur un PC portable fin et léger comme l’Aero X16. Accélération massive des rendus, fluidité déconcertante en 3D, IA locale exécutée avec aisance : la puce impose son rythme, et il est soutenu. Mais c’est aussi la cohérence de l’écosystème RTX — pilotes RTX Studio finement optimisés, DLSS 4.5 et Multi-Frame Generation, arsenal Max-Q — qui fait toute la différence face aux modèles de la concurrence.