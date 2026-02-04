Les PC portables gaming ont longtemps eu la réputation d’être chers, lourds et encombrants. Le Nitro V14 ne souffre d’aucune de ces trois tares. Ce modèle compact de 14 pouces, proposé par Acer, fait partie de la nouvelle génération d’appareils GeForce RTX fins et légers, motorisés par NVIDIA et AMD.

Outre son format hypercompact « Slim Gaming », ce modèle a l’avantage de ne pas dépasser les 2,1 cm d’épaisseur pour 1,7 kg. Il est aussi discret. Malgré ses capacités en jeu, il ne souffre pas d’une esthétique « gaming » clivante. À la place, un châssis blanc uni, un logo discret et aucune excentricité particulière.

Au-delà de ce look passe-partout, l’Acer Nitro V14, c’est aussi :

Un bel écran IPS Full HD+ et 120 Hz de 14,5 pouces

Un processeur à 12 cœurs AMD Ryzen 5 8645HS

16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD

Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050

Des connectiques nombreuses et récentes (HDMI 2.1, USB 3.2, USB4 Type-C)

Une connectivité Wi-Fi 6E pour une connexion stable et rapide

En dépit de cette configuration flatteuse et parfaitement équilibrée, le Nitro V14 est affiché chez Boulanger à un prix canon : 799,99 € au lieu des 999,99 € habituellement réclamés pour ce produit, et ce, grâce à l’opération commerciale en cours sur ce modèle « Thin & Light ».