Et si le parfait PC étudiant… n’était pas celui que vous aviez en tête ? Plutôt qu’un modèle bureautique limité et, pour être honnête, un peu ennuyant, l’Acer Nitro V14 est un gamer sobre et compact qui cache bien son jeu.
Les PC portables gaming ont longtemps eu la réputation d’être chers, lourds et encombrants. Le Nitro V14 ne souffre d’aucune de ces trois tares. Ce modèle compact de 14 pouces, proposé par Acer, fait partie de la nouvelle génération d’appareils GeForce RTX fins et légers, motorisés par NVIDIA et AMD.
Outre son format hypercompact « Slim Gaming », ce modèle a l’avantage de ne pas dépasser les 2,1 cm d’épaisseur pour 1,7 kg. Il est aussi discret. Malgré ses capacités en jeu, il ne souffre pas d’une esthétique « gaming » clivante. À la place, un châssis blanc uni, un logo discret et aucune excentricité particulière.
Au-delà de ce look passe-partout, l’Acer Nitro V14, c’est aussi :
- Un bel écran IPS Full HD+ et 120 Hz de 14,5 pouces
- Un processeur à 12 cœurs AMD Ryzen 5 8645HS
- 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage SSD
- Une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050
- Des connectiques nombreuses et récentes (HDMI 2.1, USB 3.2, USB4 Type-C)
- Une connectivité Wi-Fi 6E pour une connexion stable et rapide
En dépit de cette configuration flatteuse et parfaitement équilibrée, le Nitro V14 est affiché chez Boulanger à un prix canon : 799,99 € au lieu des 999,99 € habituellement réclamés pour ce produit, et ce, grâce à l’opération commerciale en cours sur ce modèle « Thin & Light ».
Un PC qui sait tout faire, et le faire bien, grâce aux technologies MaxQ
L’atout principal du petit Nitro V14 face à d’autres modèles du même prix ? Sa carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 4050. Touche-à-tout, cette puce offre une marge de manœuvre importante dans de nombreux domaines.
Qu’il s’agisse de gérer localement une IA, de propulser confortablement un logiciel de montage vidéo, de rendu 3D, de retouche photo ou de mixage, ou bien de jouer aux derniers jeux compétitifs dans les meilleures conditions, la RTX 4050 répondra à l’appel sans fléchir.
Cette polyvalence, qui lui permet d’ailleurs de rivaliser avec certains MacBook, est aussi due aux technologies NVDIA MaxQ — disponibles via l’application NVIDIA App, rapide d’accès et facile à utiliser au quotidien.
Au-delà de sa prise en charge native du ray-tracing pour des reflets, des effets de transparence, des ombres ou bien des éclairages plus vrais que nature dans vos jeux ; et de la frame generation, qui peut littéralement doubler la fluidité de vos jeux grâce à la technologie de rendu neuronal DLSS 4, la RTX 4050 profite en effet d’un bouquet de fonctionnalités très utiles, comprenant entre autres :
- Le mode Dynamic Boost ajuste automatiquement l’alimentation entre le processeur et la carte graphique. Quand un jeu ou un logiciel utilise surtout le GPU, le système lui donne plus de puissance. Si c’est le CPU qui travaille le plus, il devient alors prioritaire. Le but de la manœuvre étant d’obtenir les meilleures performances, de la manière la plus maline possible, sans augmenter la consommation totale… ni risquer la surchauffe.
- Le mode Battery Boost permet pour sa part de jouer dans de meilleures conditions quand le PC fonctionne sur batterie. Il ajuste en temps réel la puissance allouée à la carte graphique et au processeur, limite parfois le framerate et équilibre la qualité visuelle pour réduire la consommation d’énergie tout en maintenant une expérience de jeu fluide.
- Le mode Whisper réduit de son côté le bruit du ventilateur du Nitro V14 en gaming. Il limite intelligemment le framerate et ajuste automatiquement les réglages graphiques pour que le GPU génère moins de chaleur, ce qui permet au système de refroidissement d’être moins sollicité, ce qui conduit à une expérience de jeu plus silencieuse.
- FrameView (désormais disponible en version 1.7) est un outil gratuit de mesure des performances de votre PC. Il affiche en temps réel des données cruciales, comme le framerate, la latence, ou encore la consommation d’énergie. Cet outil propose par ailleurs un overlay personnalisable et des logs, si vous souhaitez obtenir une analyse détaillée des performances de votre ordinateur en jeu.
- Les paramètres de jeu optimaux, enfin, sont tout simplement des réglages automatiques proposés via la NVIDIA App. Ils analysent la configuration matérielle de votre PC pour ajuster la définition de vos jeux, mais aussi leur qualité visuelle et leurs options graphiques, afin d’offrir le meilleur équilibre possible entre fluidité, qualité visuelle et stabilité, et ce pour chaque jeu.
À quelles performances s’attendre avec l’Acer Nitro V14 ?
Alors, qu’en est-il des performances proposées, concrètement, par l’Acer Nitro V14. Pour le savoir, nous avons lancé Geekbench AI, afin d’estimer la puissance de sa RTX 4050 en calcul local de l’IA, mais aussi Blender Benchmark, qui permet de jauger les performances de la puce en rendu 3D créatif. Les résultats sont sans appel : le rapport performances / prix proposé par ce PC est monstrueux. Vous aurez bien du mal à trouver un produit plus efficace et polyvalent à ce tarif.
Fort de ces capacités, le PC s’apparente vraiment à une petite machine à tout faire. Il est à l’aise aussi bien en IA qu’en calcul 3D intensif, nous l’avons dit, mais aussi en montage vidéo, en graphisme ou en retouche photo ponctuelle, par exemple, sur les logiciels de la suite Adobe (Premiere Pro, Lightroom, Photoshop, Illustrator…) ou ceux de Blackmagic Design (DaVinci Resolve notamment). À ce propos, notons qu’il est possible d’installer gratuitement les pilotes NVIDIA Studio sur le Nitro V14, afin de profiter de nombreuses optimisations vouées aux principaux outils de création. Un point intéressant à garder en tête.
Sur le volet gaming, l’Acer Nitro V14 et sa RTX 4050 ne sont évidemment pas en reste. En jeu, ce modèle offre un très joli concentré de puissance. Pour vous le prouver, nous avons joué (un peu trop d’ailleurs) à deux titres très populaires en ce moment : Battlefield 6 et Arc Raiders, que nous évoquions en début d’article.
Le bilan est là aussi très flatteur, avec une force de frappe impressionnante en définition Full HD+, la définition native de l’écran du Nitro V14 — très adaptée à son format 14 pouces, qui plus est, car suffisante pour offrir une bonne finesse d’affichage tout en se montrant économe en ressources.
Sur Battlefield 6, avec la définition 1920 x 1200 pixels, donc, en adoptant le préréglage graphique « Élevé » et en ajoutant un soupçon de DLSS à l’ensemble (en mode qualité), nous obtenions un framerate moyen compris entre 75 et 85 FPS sur l’ensemble des maps testées avec le mode de jeu « Conquête ». La fluidité était ainsi parfaitement au rendez-vous, y compris lors de séquences de pure bravoure où plusieurs dizaines de joueurs s’affrontent dans des environnements étriqués.
Sur Arc Raiders cette fois, en conservant globalement les mêmes réglages (nous sommes passés du préréglage « Élevé » de Battlefield 6 au preset « Épique »), la même définition Full HD+ et le DLSS en niveau qualité une nouvelle fois, nous avons cette fois relevé une fluidité moyenne de 70 FPS, voire un peu plus en fonction des zones parcourues et des effets météo affichés à l’écran.
Bien évidemment, dans un cas comme dans l’autre, il est toujours possible d’abaisser légèrement les réglages graphiques pour profiter d’un taux d’images à la seconde encore plus consistant, mais ces sessions sur BF6 et Arc Raiders nous confirment en tout cas que le Nitro V14 réussit à faire de très jolies choses en gaming, avec une fluidité sans faille offerte à ces deux titres et bien d'autres, mais aussi une qualité visuelle plus que plaisante.
Compact, élégant et étonnamment puissant, l’Acer Nitro V14 réussit là où peu de PC à ce prix s’aventurent : offrir un vrai concentré de polyvalence sans compromis majeurs. Capable d’enchaîner une session intense sur Battlefield 6, un rendu 3D et du montage vidéo, tout aussi bien qu’une simple journée de cours, il coche toutes les cases du PC portable moderne. Sa RTX 4050 et ses technologies NVIDIA embarquées transforment chaque usage en expérience fluide, maîtrisée… et franchement fun !