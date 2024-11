C’est donc le Ryzen 7 7800X3D qui a été retenu et monté sur une carte mini-ITX, l’ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI. Son chipset n’est pas le plus moderne, mais le B650 est déjà complet et se montre plus abordable. La carte mère intègre un port PCI Express Gen 5 x16 et deux M.2 (1x PCIe Gen 5 et 1x PCIe Gen 4) dont un est occupé par le SSD Kioxia Exceria Plus G3, en 2 To s’il vous plait. Ethernet 2,5 GbE, WiFi 6E et Bluetooth composent la connectique réseau et l’audio est dévolu à un ROG SupremeFX, compatible 7.1. Enfin, deux slots mémoire DDR5-8000 sont de la partie.