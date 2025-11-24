La semaine dernière, Dell a donné le coup d'envoi d'une version un peu particulière de son Dell Pro Max 16 Plus. Cette nouvelle station de travail mobile a en effet pour spécificité d'embrasser Linux avant Windows, tout en embarquant un NPU dédié signé Qualcomm… en plus du tandem CPU / GPU habituel. On vous explique.
Plus fréquente que par le passé, l'installation par défaut de Linux sur certains PC portables ne se limite plus uniquement à une poignée de constructeurs ayant bâti leur réputation sur ce credo. Avec son nouveau Pro Max 16 Plus, Dell en est l'exemple le plus récent. Au travers d'une nouvelle déclinaison de l'appareil (que nous connaissons déjà depuis quelques mois), le géant de Round Rock (Texas) mise ainsi, par défaut, sur Ubuntu 24.04 LTS.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une machine qui embrasse Linux avant Windows
Cette distribution Linux, que l'on retrouve de plus en plus souvent de manière optionnelle chez Dell, équipe ainsi nativement cette nouvelle mouture du Dell Pro Max 16 Plus. On apprend tout de même qu'une option Windows est aussi prévue pour l'appareil, mais plus tard. Contacté à ce propos par Phoronix, Dell indique en effet que des variantes équipées cette fois de Windows 11 arriveront début 2026 sans plus de détails.
La particularité la plus intéressante de cette mouture du Dell Pro Max 16 Plus est toutefois à chercher sous le capot. En plus du tandem CPU / GPU habituel, l'engin est équipé d'une puce NPU (Neural Processing Unit) dédiée : la Qualcomm AI 100 PC Inference… ou plutôt une version personnalisée de cet accélérateur voué à l'IA. C'est la première fois, note Phoronix, qu'un NPU de ce type intègre une station de travail mobile.
Le vraie surprise est sous le capot…
Dans une note de blog dédiée à ce nouveau produit, Dell décrit cette puce comme étant dotée d'une « architecture custom à double NPU, avec deux NPU AI-100 sur une seule carte pourvue de 64 Go de mémoire dédiée à l’IA ». Le constructeur ajoute que ce double NPU est «conçu pour une inférence FP16 soutenue, en haute fidélité ».
Comme évoqué plus haut, ce NPU dédié est installé dans les entrailles du Dell Pro Max 16 Plus, en plus d'un processeur Intel Core Ultra de série 2 « VPro » de génération Arrow Lake-HX (allant du Core Ultra 5 245 HX au Core Ultra 9 285 HX), et d'une carte graphique dédiée Nvidia RTX Pro « Blackwell » (allant de la RTX Pro 1000 à la RTX Pro 5000) - que l'on peut ajouter en option. De quoi assurer à l'appareil une puissance de feu théoriquement assez spectaculaire en IA.
Disponible depuis quelques jours au catalogue de Dell France, cette mouture Dell Pro Max 16 Plus peut embarquer jusqu’à 256 Go de mémoire vidéo au format CAMM (ou alors un maximum de 96 Go de RAM au format CSoDIMM), et jusqu’à 4 To de SSD M2 PCIe Gen 4 (ou bien un maximum de 2 To de SSD M2 PCIe Gen 5). Côté prix par contre, pas de surprise, l'appareil se destine aux professionnels et à des besoins bien spécifiques. Il se négocie donc à un peu plus de 7000 euros… en prix de départ.