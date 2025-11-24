Dans une note de blog dédiée à ce nouveau produit, Dell décrit cette puce comme étant dotée d'une « architecture custom à double NPU, avec deux NPU AI-100 sur une seule carte pourvue de 64 Go de mémoire dédiée à l’IA ». Le constructeur ajoute que ce double NPU est «conçu pour une inférence FP16 soutenue, en haute fidélité ».

Comme évoqué plus haut, ce NPU dédié est installé dans les entrailles du Dell Pro Max 16 Plus, en plus d'un processeur Intel Core Ultra de série 2 « VPro » de génération Arrow Lake-HX (allant du Core Ultra 5 245 HX au Core Ultra 9 285 HX), et d'une carte graphique dédiée Nvidia RTX Pro « Blackwell » (allant de la RTX Pro 1000 à la RTX Pro 5000) - que l'on peut ajouter en option. De quoi assurer à l'appareil une puissance de feu théoriquement assez spectaculaire en IA.

Disponible depuis quelques jours au catalogue de Dell France, cette mouture Dell Pro Max 16 Plus peut embarquer jusqu’à 256 Go de mémoire vidéo au format CAMM (ou alors un maximum de 96 Go de RAM au format CSoDIMM), et jusqu’à 4 To de SSD M2 PCIe Gen 4 (ou bien un maximum de 2 To de SSD M2 PCIe Gen 5). Côté prix par contre, pas de surprise, l'appareil se destine aux professionnels et à des besoins bien spécifiques. Il se négocie donc à un peu plus de 7000 euros… en prix de départ.