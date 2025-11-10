L'engin se destine en premier lieu à une utilisation professionnelle, mais il peut facilement être utilisé par les joueurs grâce à une fiche technique qui lui ouvre bien des portes. Sauf peut-être celle des créateurs de contenus, la faute à un écran un peu trop limité pour les usages en lien avec l'image. On y retrouve en effet une dalle IPS QHD+ (2560 x 1600 pixels) fabriquée par BOE, capable de monter à 300 Hz et à 500 cd/m2 de luminance, mais limitée à une prise en charge du spectre sRGB (100%) seulement. Dommage.

Pour le reste, en revanche, tout va bien. L'appareil propose plusieurs configurations en options, allant d'un processeur Ryzen AI 7 350 couplé à une RTX 5060 ; à un processeur Ryzen AI 9 HX 370 épaulé d'une RTX 5070. Dans tous les cas, le GPU choisi peut opérer ici à un TGP maximum de 115 W (100 W + 15 W supplémentaires via le dispositif Dynamic Boost), grâce à un système de refroidissement axé sur deux ventilateurs et deux caloducs pouvant dissiper jusqu'à 150 W de TDP combiné entre le CPU et le GPU.