Relativement méconnu du grand public, et c'est d'ailleurs malheureux, le constructeur allemand Tuxedo a lancé son nouvel InfinityBook Max 15. Cette 10ème génération de l'appareil, équipée par AMD et Nvidia, se veut puissante mais discrète, avec une particularité en prime : être animée par Linux.
Tuxedo Computers a donné le top départ à la commercialisation de son nouveau InfinityBook Max 15 Gen 10. Dans la plus pure tradition du constructeur allemand, ce nouveau PC portable de 15,3 pouces est optimisé pour Linux et animé par Tuxedo OS (conçu sur une base Ubuntu avec KDE Plasma Desktop en surplomb).
AMD et NVIDIA aux manettes
L'engin se destine en premier lieu à une utilisation professionnelle, mais il peut facilement être utilisé par les joueurs grâce à une fiche technique qui lui ouvre bien des portes. Sauf peut-être celle des créateurs de contenus, la faute à un écran un peu trop limité pour les usages en lien avec l'image. On y retrouve en effet une dalle IPS QHD+ (2560 x 1600 pixels) fabriquée par BOE, capable de monter à 300 Hz et à 500 cd/m2 de luminance, mais limitée à une prise en charge du spectre sRGB (100%) seulement. Dommage.
Pour le reste, en revanche, tout va bien. L'appareil propose plusieurs configurations en options, allant d'un processeur Ryzen AI 7 350 couplé à une RTX 5060 ; à un processeur Ryzen AI 9 HX 370 épaulé d'une RTX 5070. Dans tous les cas, le GPU choisi peut opérer ici à un TGP maximum de 115 W (100 W + 15 W supplémentaires via le dispositif Dynamic Boost), grâce à un système de refroidissement axé sur deux ventilateurs et deux caloducs pouvant dissiper jusqu'à 150 W de TDP combiné entre le CPU et le GPU.
Une machine moderne, conçue pour Linux
Tout ce beau monde est quoi qu'il en soit logé dans un châssis en aluminium de 22 mm d'épaisseur pour 1,95 kg, qui abrite aussi une batterie de 99 Wh. Le tandem CPU / GPU peut aussi compter sur un maximum de 128 Go de RAM installable (via deux emplacements SO-DIMM DDR5 à 5600 MT/s), tandis que les deux emplacements pour SSD M2 permettent d'ajouter à l'ensemble jusqu'à 8 To de stockage PCIe Gen 4.
Côté connectiques, on retrouve enfin un lecteur de cartes SD pleine taille, trois ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 2, un port USB4 Type C, une sortie mini DisplayPort 1.4, deux sorties HDMI 2.1 (l'une reliée au GPU, l'autre à l'iGPU), une prise RJ-45, et une prise casque. Côté connectivité, il faut par contre se contenter de Wi-Fi 6 et d'une liaison Bluetooth 5.2 ou 5.3 suivant le modem choisi. Plus accessoirement, l'appareil intègre deux haut-parleurs de 2W, une webcam 1080p compatible avec l'identification faciale et un clavier RGB (touche par touche).
Optimisé pour Linux et assemblé en Allemagne, l'InfinityBook Max 15 Gen 10 peut tout à fait être passé sur Windows 11 au besoin. Il est proposé à 1703 euros en prix de départ (comptez toutefois 2220 euros environ pour une mouture Ryzen AI 9 / 32 Go / RTX 5070).