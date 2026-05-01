Samsung, SK Hynix et Micron dominent le marché mondial de la mémoire vive. Les trois géants ont annoncé des plans d'augmentation de leurs capacités pour tenter de satisfaire la demande croissante. Mais selon Nikkei Asia, même en boostant la production, la fabrication de DRAM ne couvrira qu'environ 60 % des besoins réels.

Certains analystes vont plus loin et estiment que la pénurie pourrait se prolonger jusqu'en 2030. Les milliards investis dans la construction de nouvelles usines à travers le monde ne suffiront pas à combler le gouffre creusé par l'appétit insatiable des centres de données et la multiplication des applications IA.

Paradoxalement, les fabricants de mémoire enchaînent les records de revenus trimestre après trimestre. Samsung a révélé lors de sa dernière publication financière que sa division semi-conducteurs avait généré un profit opérationnel de 57,2 trillions de wons (soit environ 37,9 milliards de dollars) au premier trimestre de l'année. La rareté fait monter les prix, et les volumes commandés restent massifs malgré les tarifs élevés.