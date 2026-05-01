Le marché de la mémoire vive traverse une crise qui ne se résorbera pas de sitôt. Le géant coréen anticipe un déficit encore plus marqué l'année prochaine, avec des répercussions directes sur le prix des appareils électroniques.
La pénurie de RAM n'a pas fini de faire parler d'elle. Alors que certains espéraient un retour à la normale d'ici 2026 ou début 2027, les principaux fabricants mondiaux dressent un tableau bien plus obscur. En effet, Samsung prévient que les tensions vont s'intensifier lors des prochaines années. La demande explose, tirée par les besoins colossaux des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, et les capacités de production peinent à suivre la cadence. Cette situation provoque une flambée des tarifs qui touche autant les fabricants d'électronique que les consommateurs. Les prix des smartphones et ordinateurs devraient donc continuer leur ascension.
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Une demande tirée par l’IA qui dépasse les capacités de production
Kim Jaejune, cadre responsable des puces mémoire chez Samsung, a livré aux analystes un constat sans appel : les volumes produits restent très en deçà des besoins exprimés par les clients. Pire encore, il a précisé que « sur la seule base de la demande actuellement reçue pour 2027, l'écart entre l'offre et la demande pour 2027 devrait encore s'élargir par rapport à 2026 »"
Les commandes massives passées par les acteurs de l'IA aggravent la situation et font grimper les prix des puces disponibles. Samsung a par ailleurs subi des perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement qui ont retardé la mise en production de sa DRAM 10 nm de septième génération, baptisée D1d. Un coup dur supplémentaire pour répondre à l'appétit du marché.
Pourquoi la pénurie de RAM pourrait durer jusqu’en 2027 (et au-delà)
Samsung, SK Hynix et Micron dominent le marché mondial de la mémoire vive. Les trois géants ont annoncé des plans d'augmentation de leurs capacités pour tenter de satisfaire la demande croissante. Mais selon Nikkei Asia, même en boostant la production, la fabrication de DRAM ne couvrira qu'environ 60 % des besoins réels.
Certains analystes vont plus loin et estiment que la pénurie pourrait se prolonger jusqu'en 2030. Les milliards investis dans la construction de nouvelles usines à travers le monde ne suffiront pas à combler le gouffre creusé par l'appétit insatiable des centres de données et la multiplication des applications IA.
Paradoxalement, les fabricants de mémoire enchaînent les records de revenus trimestre après trimestre. Samsung a révélé lors de sa dernière publication financière que sa division semi-conducteurs avait généré un profit opérationnel de 57,2 trillions de wons (soit environ 37,9 milliards de dollars) au premier trimestre de l'année. La rareté fait monter les prix, et les volumes commandés restent massifs malgré les tarifs élevés.