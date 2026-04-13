La mécanique est simple et redoutable. Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft ont collectivement engagé 665 milliards de dollars dans l'infrastructure IA cette année. C'est 75 % de plus qu'en 2025. Cette course aux datacenters aspire la production de HBM, la mémoire à bande passante élevée indispensable aux GPU de NVIDIA et d'AMD. Les lignes de fabrication de HBM cannibalisent celles de la DRAM conventionnelle. Résultat : la DDR5 destinée à nos PC subit une pénurie structurelle que les fabricants n'ont aucun intérêt à résoudre.

Samsung l'avait formulé sans détour fin 2025 : « Plutôt que d'accroître nos capacités de production, nous privilégions une stratégie visant à maintenir notre rentabilité. » SK Hynix tient le même discours. Micron a carrément abandonné le marché grand public pour se concentrer sur les clients entreprise. Le trio qui contrôle 95 % de la DRAM mondiale a choisi de maximiser ses marges plutôt que de combler l'écart entre offre et demande.

Les prix suivent. Samsung a imposé une hausse de 100 % sur le premier trimestre 2026, puis 30 % supplémentaires au deuxième trimestre. TrendForce anticipe encore 58 à 63 % d'augmentation. Une puce DRAM qui valait 10 000 wons début 2025 en vaut désormais 26 000. En Europe, les kits de DDR5 32 Go ont franchi la barre des 200 euros, et les 64 Go flirtent avec les 1 000 euros.