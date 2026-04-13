En trois mois, la division mémoire de Samsung a engrangé plus de bénéfices que sur la totalité de l'année 2025. Le supercycle de la DRAM bat tous les records, et les prix de la DDR5 n'ont pas fini de grimper.
Le chiffre donne le vertige. Samsung Electronics a publié ses résultats préliminaires pour le premier trimestre 2026. Le bénéfice opérationnel consolidé atteint 57 200 milliards de wons, soit environ 37,9 milliards de dollars. C'est une hausse de 755 % sur un an, comme le rapporte le cabinet Counterpoint Research. En un trimestre, Samsung a dépassé son bénéfice opérationnel total de 2025.
Le moteur est connu. La division Device Solutions, bras semi-conducteur du groupe, représente environ 95 % de ces profits. La DRAM seule a généré 37 milliards de dollars de revenus, un record absolu. La NAND complète le tableau avec 13,4 milliards. Total mémoire : 50,4 milliards de dollars de revenus trimestriels. À titre de comparaison, Amazon affichait 25 milliards de bénéfice opérationnel au quatrième trimestre 2025. Meta plafonnait à 24,7 milliards sur la même période.
Un supercycle nourri par l'IA et une pénurie que personne ne veut résoudre
La mécanique est simple et redoutable. Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft ont collectivement engagé 665 milliards de dollars dans l'infrastructure IA cette année. C'est 75 % de plus qu'en 2025. Cette course aux datacenters aspire la production de HBM, la mémoire à bande passante élevée indispensable aux GPU de NVIDIA et d'AMD. Les lignes de fabrication de HBM cannibalisent celles de la DRAM conventionnelle. Résultat : la DDR5 destinée à nos PC subit une pénurie structurelle que les fabricants n'ont aucun intérêt à résoudre.
Samsung l'avait formulé sans détour fin 2025 : « Plutôt que d'accroître nos capacités de production, nous privilégions une stratégie visant à maintenir notre rentabilité. » SK Hynix tient le même discours. Micron a carrément abandonné le marché grand public pour se concentrer sur les clients entreprise. Le trio qui contrôle 95 % de la DRAM mondiale a choisi de maximiser ses marges plutôt que de combler l'écart entre offre et demande.
Les prix suivent. Samsung a imposé une hausse de 100 % sur le premier trimestre 2026, puis 30 % supplémentaires au deuxième trimestre. TrendForce anticipe encore 58 à 63 % d'augmentation. Une puce DRAM qui valait 10 000 wons début 2025 en vaut désormais 26 000. En Europe, les kits de DDR5 32 Go ont franchi la barre des 200 euros, et les 64 Go flirtent avec les 1 000 euros.
Des profits record qui masquent une fragilité structurelle
Derrière les records, Samsung reste sous pression. Sur la HBM, la mémoire la plus stratégique, SK Hynix contrôle 70 % du marché et a ravi à Samsung sa couronne de leader DRAM après 33 ans de règne. Samsung compense par les volumes de DRAM conventionnelle, mais la rentabilité dépend d'un seul facteur : la persistance de la demande IA. Si les hyperscalers ralentissent leurs investissements, l'ensemble de l'édifice vacille.
Pour les consommateurs, l'horizon reste bouché. Les principaux analystes ne voient pas d'éclaircie avant fin 2027 au mieux. Certains intégrateurs français vendent déjà des configurations sans mémoire vive. Upgrader son PC en 2026, c'est accepter de financer le supercycle qui enrichit Samsung.