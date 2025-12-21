Difficile d'échapper aux conséquences de l'augmentation faramineuse des prix que connaît le marché de la DRAM. Même les intégrateurs sont contraints d'ajuster leurs méthodes.
Pourvu que l'on soit un minimum intéréssé par le monde de la tech, impossible de ne pas avoir entendu parler de l'inflation que connaît le monde de la DRAM. Une inflation aux répercussions chaque jour plus importante puisque tous les acteurs du marché de la tech sont touchés.
L'inflation sur la DRAM touche tout le monde
Nous vous en parlons depuis le mois de septembre, le cours de la DRAM a tout simplement explosé en quelques semaines alors que la gargantuesque demande du monde l'intelligence artificielle engloutit toute l'offre.
Les principaux fabricants mondiaux de DRAM – l'Américaine Micron et les Sud-coréennes Samsung, SK Hynix – ont longtemps préféré investir massivement dans la production de HBM, mémoire bien plus lucrative, et les chaînes de DRAM sont dans l'impossibilité de satisfaire la demande. Cela dit, même sur les chaînes de HBM, la production est insuffisante, personne n'ayant prévu l'ampleur de la demande occasionnée par l'intelligence artificielle.
Pour ne rien arranger, alors que certains prédisent une bulle prête à éclater, les fabricants rechignent à l'idée d'augmenter leurs capacités de productions. Pour quelle raison se risqueraient-ils à inverstir alors que les marges actuelles leur assurent de confortables revenus sans la moindre incertitude.
Des PC vendus « sans RAM » pour réduire les prix
Dans certains cas jusqu'à trois fois supérieur à ce qu'il était à la rentrée de septembre, le coût de la DRAM a un impact sur toute la chaîne de production et alors que nous venons de souligner une possible baisse de production du côté de NVIDIA, c'est un intégrateur américain qui, le premier, prend des mesures.
Mesure radicale d'ailleurs puisque Paradox Customs vient tout simplement de décider d'un option « sans RAM » pour ses machines. De base, l'idée est bien sûr de pouvoir afficher des prix un peu moins délirants pour les configurations qu'il propose, mais aussi d'avoir des tarifs plus stables, moins à la merci de l'inflation toujours croissante de la DRAM.
Paradox Customs souligne aussi que cela permet à ses clients déjà détenteurs de barrettes de mémoire vive de faire l'acquisition d'une machine dénuée de composants à la fois superflus et hors de prix. Pour l'heure, nous n'avons pas d'intégrateurs français ayant opté pour une telle solution, mais gageons que la chose risque de ne pas tarder alors que les principaux acteurs du secteur ne voient pas d'éclaircie avant, au mieux, fin-2027.