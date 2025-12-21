Nous vous en parlons depuis le mois de septembre, le cours de la DRAM a tout simplement explosé en quelques semaines alors que la gargantuesque demande du monde l'intelligence artificielle engloutit toute l'offre.

Les principaux fabricants mondiaux de DRAM – l'Américaine Micron et les Sud-coréennes Samsung, SK Hynix – ont longtemps préféré investir massivement dans la production de HBM, mémoire bien plus lucrative, et les chaînes de DRAM sont dans l'impossibilité de satisfaire la demande. Cela dit, même sur les chaînes de HBM, la production est insuffisante, personne n'ayant prévu l'ampleur de la demande occasionnée par l'intelligence artificielle.

Pour ne rien arranger, alors que certains prédisent une bulle prête à éclater, les fabricants rechignent à l'idée d'augmenter leurs capacités de productions. Pour quelle raison se risqueraient-ils à inverstir alors que les marges actuelles leur assurent de confortables revenus sans la moindre incertitude.