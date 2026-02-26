La décision d'Apple de ne pas négocier relève moins d'une erreur tactique que d'un calcul froid. En 2026, Samsung DS n'est pas un partenaire ordinaire : c'est quasiment le seul fournisseur capable de produire de la LPDDR5X en volumes suffisants pour les cadences de production des iPhone. SK Hynix a annoncé ses capacités saturées pour l'année entière, principalement captées par les commandes HBM des géants de l'intelligence artificielle. Micron s'est, de son côté, progressivement retiré du marché grand public pour se concentrer sur les clients entreprise.

Face à cette réalité, accepter une hausse de 100% garantissait l'accès aux volumes nécessaires pour ne pas perturber le calendrier de l'iPhone 17. Refuser, ou simplement trainer la négociation, risquait de compromettre les approvisionnements dans un marché où les autres acheteurs, de Samsung MX à Qualcomm, sont tout aussi en compétition pour les mêmes puces. Selon Dealsite, même la propre branche mobile de Samsung, la division MX (Mobile Experience), a subi des hausses importantes de la part de DS, sa filiale semi-conducteurs pourtant maison, négociant désormais sur une base trimestrielle plutôt que sur des contrats longue durée.

C'est précisément ce rapport de force dégradé qui explique pourquoi Apple explorait en parallèle un recours aux fabricants de mémoire chinois YMTC et CXMT. Moins une vraie alternative industrielle qu'un moyen de pression diplomatique sur ses partenaires coréens, cette option bute sur des obstacles géopolitiques avec Washington qu'Apple ne peut pas se permettre d'ignorer.

En attendant, Samsung DS peut se permettre de fixer ses tarifs sans crainte de perdre son client le plus précieux : il n'a nulle part où aller. Comme l’écrit TrendForce dans une note datée du 2 février 2026, les prix contractuels de la DRAM “conventionnelle” pourraient bondir de 90% à 95% sur le premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, un scénario qui laisse très peu d’air à Cupertino.