Les prix de la RAM continuent de monter en flèche. Et ça va faire même souffrir un géant comme Apple !
Avec la pénurie de la RAM que vit le monde de la tech depuis maintenant près d'un an, les spécialistes s'attendent à voir revenir sur le marché des smartphones à 4 Go de RAM. À l'opposé de cette tendance, la marque Apple souhaiterait elle de son côté continuer à augmenter la RAM pour ses prochains iPhone. Une attitude de défiance qu'il pourrait être difficile à tenir vu les dernières nouvelles !
Une hausse de prix de 80% pour la RAM de Samsung
Aïe, ça pique toujours plus. Selon un rapport émanant de Corée du Sud, et dont GSMArena se fait l'écho, Samsung aurait encore augmenté le prix de la DRAM que le géant sud-coréen fourni à Apple. Ce dernier indique ainsi que Samsung aurait augmenté ses prix de 80% par rapport à ceux qu'il facturait lors du dernier trimestre 2025.
Et malgré cette hausse assez énorme, Samsung n'est même pas celui qui fait le plus grimper les enchères. D'après le même rapport, qui s'appuie sur des sources industrielles, l'autre acteur majeur de la RAM, SK Hynix, aurait lui fait croître ses tarifs de 100%.
Apple veut toujours garder le prix de l'iPhone 18 inchangé
Avec cette hausse encore plus forte du coût des matériaux, on peut se demander si Apple sera en capacité d'absorber l'inflation, comme il l'a déjà montré par le passé. Si ça n'était pas le cas, alors on pourrait voir le prix des futurs iPhone 18 grimper lors de leur présentation, à la rentrée prochaine.
Reste que, pour le moment, il est difficile de prédire s'il faudra payer plus cher pour un nouvel iPhone. En effet, dans le même temps, l'analyste toujours très au fait des nouvelles d'Apple, Ming-Chi Kuo, explique qu'Apple veut garder les prix de l'iPhone 18 au même niveau que ceux des prédécesseurs. « La stratégie d'Apple est claire : tirer parti du chaos du marché pour s'assurer l'approvisionnement en puces, absorber les coûts et gagner des parts de marché » a-t-il précisé. Cela sera-t-il possible ?