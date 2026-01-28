Aïe, ça pique toujours plus. Selon un rapport émanant de Corée du Sud, et dont GSMArena se fait l'écho, Samsung aurait encore augmenté le prix de la DRAM que le géant sud-coréen fourni à Apple. Ce dernier indique ainsi que Samsung aurait augmenté ses prix de 80% par rapport à ceux qu'il facturait lors du dernier trimestre 2025.

Et malgré cette hausse assez énorme, Samsung n'est même pas celui qui fait le plus grimper les enchères. D'après le même rapport, qui s'appuie sur des sources industrielles, l'autre acteur majeur de la RAM, SK Hynix, aurait lui fait croître ses tarifs de 100%.