Apple envisagerait d'augmenter la quantité de RAM de l'ensemble de ses iPhone, même les modèles de base, afin de rivaliser avec ses concurrents sous Android, et pour accompagner le déploiement de l'intelligence artificielle sur ses smartphones.
L'iPhone n'a jamais brillé par la quantité de RAM incluse dans les différents modèles. Le constructeur de Cupertino s'est toujours montré relativement conservateur par rapport aux modèles premium sous Android chez Samsung, Honor ou OnePlus, et se distinguait davantage sur l'optimisation logicielle. iOS est développé spécifiquement pour l'iPhone, et les ingénieurs d'Apple peuvent ainsi proposer une expérience fluide, même avec moins de RAM que les autres. Mais ça, c'était avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Avec Apple Intelligence, la Pomme veut également proposer ses outils maison, et en local pour assurer la confidentialité des données des utilisateurs. Cela change la donne, et la marque semble vouloir s'assurer que tout fonctionne parfaitement sur ses prochains appareils.
12 Go de RAM pour tout le monde, même l'iPhone 18 de base
D’après les dernières informations relayées par l'analyste Jeff Pu, Apple prévoirait d’augmenter la quantité de RAM sur toute la gamme d’iPhone 18, attendue à l’automne. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seraient ainsi équipés de 12 Go de mémoire vive, comme c'est le cas aujourd'hui pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max actuels. Pour les modèles premium, pas de changement.
Plus intéressant, cette hausse ne concernerait pas uniquement les modèles les plus haut de gamme. Apple envisagerait également d’augmenter la mémoire sur les iPhone « standards », l'iPhone 18 et possiblement l'iPhone 18 Air, afin d’harmoniser davantage l’expérience utilisateur sur l’ensemble de la gamme. L'iPhone Fold, le premier iPhone pliant d'Apple, suivrait bien évidemment le mouvement avec 12 Go de RAM embarqués. Ne reste que l'iPhone 17e, qui n'est pas évoqué ici, et dont la sortie pourrait intervenir rapidement à en croire plusieurs rumeurs.
Cette décision interviendrait pourtant dans un contexte de tensions sur la chaîne d’approvisionnement, notamment autour de la mémoire DRAM. Mais selon l’analyste Jeff Pu, Apple aurait sécurisé suffisamment de capacités de production pour maintenir ce cap, quitte à absorber une partie des surcoûts.
Apple anticipe la montée en puissance d'Apple Intelligence sur sa gamme
Derrière cette augmentation de la RAM généralisée, c’est surtout l’évolution des usages qui semble guider Apple. Avec l’intégration croissante de fonctionnalités d’intelligence artificielle directement sur l’appareil, la mémoire devient un levier clé pour garantir réactivité, fluidité et confidentialité des traitements.
Apple Intelligence repose majoritairement sur un modèle exécuté en local, et seules les demandes les plus complexes sont déportées vers le cloud sécurisé de la marque. Même si l'entreprise vient d'annoncer un partenariat avec Google pour faire de Gemini le socle d'Apple Intelligence, le fonctionnement restera le même, toujours dans l'optique de sécuriser les données de ses clients.
En filigrane, cette stratégie traduit aussi une volonté d’anticipation. En dotant ses iPhone de davantage de mémoire dès maintenant, Apple se donne une marge de manœuvre pour faire évoluer iOS sur plusieurs années, sans contraindre trop rapidement le matériel. Une approche cohérente avec sa politique de longévité logicielle, qui pourrait malgré tout lui couter cher dans les prochains mois si les cours de la RAM continuent d'exploser.