D’après les dernières informations relayées par l'analyste Jeff Pu, Apple prévoirait d’augmenter la quantité de RAM sur toute la gamme d’iPhone 18, attendue à l’automne. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seraient ainsi équipés de 12 Go de mémoire vive, comme c'est le cas aujourd'hui pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max actuels. Pour les modèles premium, pas de changement.

Plus intéressant, cette hausse ne concernerait pas uniquement les modèles les plus haut de gamme. Apple envisagerait également d’augmenter la mémoire sur les iPhone « standards », l'iPhone 18 et possiblement l'iPhone 18 Air, afin d’harmoniser davantage l’expérience utilisateur sur l’ensemble de la gamme. L'iPhone Fold, le premier iPhone pliant d'Apple, suivrait bien évidemment le mouvement avec 12 Go de RAM embarqués. Ne reste que l'iPhone 17e, qui n'est pas évoqué ici, et dont la sortie pourrait intervenir rapidement à en croire plusieurs rumeurs.

Cette décision interviendrait pourtant dans un contexte de tensions sur la chaîne d’approvisionnement, notamment autour de la mémoire DRAM. Mais selon l’analyste Jeff Pu, Apple aurait sécurisé suffisamment de capacités de production pour maintenir ce cap, quitte à absorber une partie des surcoûts.