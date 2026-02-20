Apple s'approvisionne en DRAM auprès de trois acteurs : Samsung fournit environ 60% des volumes, SK Hynix et Micron assurent le reste. Pour la mémoire NAND, Samsung, SK Hynix et Kioxia partagent le marché. Cette concentration fragilise Cupertino lors des cycles de négociation trimestriels, où les fournisseurs fixent leurs tarifs sans pression particulière.

Clubic l'avait rapporté : Apple avait envoyé ses cadres s'installer à Séoul pour arracher des contrats de long terme à Samsung et SK Hynix. Les négociations semblent toujours bloquer. La raison est mécanique : les fondeurs coréens ont leurs lignes saturées par les commandes HBM des géants de l'IA, et Apple n'est tout simplement pas leur priorité.

Du côté chinois, YMTC et CXMT ont considérablement élargi leurs capacités de production. CXMT prépare notamment une mise en production de masse de puces HBM3. Leurs composants ne rivalisent pas encore techniquement avec les références coréennes, mais l'écart se réduit, particulièrement sur le segment NAND.