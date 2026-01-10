Le mécanisme est d'une brutalité mathématique. Les lignes de production de Samsung, SK Hynix et Micron tournent pourtant à plein régime, mais pas pour équiper votre prochain ultraportable. Elles sont totalement monopolisées par la fabrication de mémoire HBM, l'or noir indispensable aux serveurs IA de Nvidia et consorts. En basculant leurs capacités industrielles vers ce secteur ultra-lucratif, les « Big Three » ont créé artificiellement une pénurie sèche de mémoire standard (LPDDR5 et DDR5) pour le marché PC.​

HP se retrouve donc le dos au mur. Pour continuer à livrer ses millions d'ordinateurs, le constructeur américain doit trouver des puces, et vite. C'est ici que CXMT entre en jeu. Le fabricant chinois, longtemps considéré comme une option de seconde zone, est aujourd'hui le seul à disposer des volumes nécessaires pour éviter la rupture de chaîne d'approvisionnement. Nous vous alertions déjà sur le fait que la DDR5 augmente et que la production chinoise était une des voies de secours pour les constructeurs, c'est désormais une réalité industrielle actée.