Plusieurs anciens hauts responsables de Samsung sont sur la sellette. Ils pourraient avoir transmis des secrets industriels portant sur la production de RAM à une entité chinoise !
Les secrets industriels dans le secteur de la tech sont des joyaux, dont le contrôle fait l'objet de toutes les attentions des autorités. Et quand des employés au courant de ces derniers changent d'entreprise, il y a facilement de la suspicion dans l'air. C'est ce que l'on a vu avec le débauchage d'un cadre de TSMC par Intel le mois dernier, et que l'on voit à nouveau cette fois du côté de Samsung.
Des anciens employés de Samsung mis en examen pour avoir potentiellement transmis des secrets à une société chinoise
En ce moment, le monde de la tech vit une crise de pénurie de la RAM, qui fait tout de même un heureux : Samsung. Le géant sud-coréen est en effet un des acteurs majeur de ce secteur, et profite bien en ce moment de la pénurie, qui fait grimper ses revenus.
Mais cette place fait aussi de l'entreprise une proie. D'après le média sud-coréen The Elec, plusieurs anciens employés et cadres de Samsung ont été arrêtés ou mis en examen dans un dossier particulier. Ils sont suspectés d'avoir fait fuité des secrets de production de la technologie DRAM de 10 nanomètres à leur nouvelle entreprise, le Chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT).
Des dommages qui pourraient monter à plusieurs milliards de dollars
CXMT aurait cherché dès 2016 à recruter des cadres de Samsung ayant connaissance de cette technologie, afin de pouvoir obtenir, avec leur recrutement, des secrets industriels. Un dossier en date de 2016 montre ainsi comment l'un des employés aurait transféré à la suite de son recrutement des centaines de documents manuscrits détaillant le fonctionnement de cette technologie.
Les fuites de secrets seraient telles qu'elles auraient aidé au lancement de la première production de masse de DRAM en Chine, en 2023, basée sur de la technologie de Samsung. Une réussite sponsorisée par le gouvernement central, les procureurs estimant que Pékin aurait investi jusqu'à 1,7 milliard de dollars dans CXMT.
L'affaire est en tout cas considérée en Corée du Sud comme extrêmement sérieuse, les procureurs évaluant à plusieurs milliards de dollars les dommages potentiellement subis par Samsung.