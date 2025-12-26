En ce moment, le monde de la tech vit une crise de pénurie de la RAM, qui fait tout de même un heureux : Samsung. Le géant sud-coréen est en effet un des acteurs majeur de ce secteur, et profite bien en ce moment de la pénurie, qui fait grimper ses revenus.

Mais cette place fait aussi de l'entreprise une proie. D'après le média sud-coréen The Elec, plusieurs anciens employés et cadres de Samsung ont été arrêtés ou mis en examen dans un dossier particulier. Ils sont suspectés d'avoir fait fuité des secrets de production de la technologie DRAM de 10 nanomètres à leur nouvelle entreprise, le Chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT).