Samsung joue gros ce mercredi 25 février avec son Galaxy Unpacked 2026. Gamme de smartphones Galaxy S26, intelligence artificielle, écouteurs Buds… Nous vous proposons de suivre ici, dans les conditions du direct, toutes les annonces du géant coréen.
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la gamme Galaxy S26 pour les téléphones et Buds4 pour les écouteurs, sur Clubic
Ainsi s'achève notre live. Merci d'avoir suivi ce Galaxy Unpacked 2026 en notre compagnie !
19:59Prix et disponibilité, les autres infos des Galaxy Buds4 Pro et Buds4
Les Buds4 Pro (disponibles en trois coloris) et les Buds4 sont respectivement vendus au prix de 249 euros et 179 euros. Ils seront disponibles à compter du 11 mars 2026, comme les Galaxy.
19:56Voici les Galaxy Buds4 et Buds4 Pro
Gros changement de design pour les écouteurs de la firme sud-coréenne. Fini la tige ronde, place à une « lame » en métal. Côté son (Buds 4 Pro), on apprécie le nouveau woofer de 11 mm et le codec SSC Ultra (24 bits / 96 kHz) pour le HiFi. L'ANC monte à -36 dB. Petit truc cool, les gestes de tête (oui/non) pour prendre un appel sans les mains.
19:53Et les S26 et S26+ ?
Les Galaxy S26 (6,3") et S26+ (6,7") partagent le même design unifié avec des bords arrondis et sont motorisés par l'Exynos 2600 en Europe, avec 12 Go de RAM. Ils conservent la même configuration photo que la génération précédente (50 MP principal) et sont équipés de batteries de 4 300 mAh et 4900 mAh, avec des charges de 25W et 45W respectivement.
Le Samsung Galaxy S26 démarre à 999 euros, le S26+ à partir de 1 269 euros. Les règles de précommande et de disponibilité sont les mêmes que pour leur grand-frère.
19:51Les specs du Samsung Galaxy S26 Ultra
En résumé, le Galaxy S26 Ultra adopte un design aux bords arrondis avec un grand écran de 6,9 pouces et revendique le titre d'Ultra le plus fin jamais produit (7,9 mm). Il est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, d'une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide à 60W, et d'un système photo très amélioré (200 MP principal, téléobjectif x5 de 50 MP). Sa nouveauté majeure est le « Privacy Display », un filtre de confidentialité intégré directement à l'écran.
L'appareil est disponible à partir de 1 469 euros. Il sera disponible en magasin le 11 mars, mais les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes. Notez qu'il est possible de profiter de 200 euros de remise immédiate pour doubler votre stockage (le 512 Go au prix du 256 Go).
19:46Une fonctionnalité sympa
Côté vidéo, la fonctionnalité Horizontal Lock retent notre attention. Elle verrouille la ligne d'horizon en vidéo, même lorsque vous bougez dans tous les sens. Avec la stabilisation, vous obtenez une qualité cinématographique directement depuis votre téléphone.
19:42On nous parle enfin photo et vidéo !
Le capteur principal de 200 MP s'ouvre désormais à f/1.7 sur le Galaxy S26 Ultra Samsung, qui promet 47% de lumière en plus. Le téléobjectif x5 (50 MP) s'améliore aussi avec une ouverture f/2.9 (vs f/3.4). Ça devrait être bien meilleur en basse lumière.
19:37"La protection maximale de la vie privée"
C'est la surprise du chef sur le S26 Ultra : le Privacy Display, un filtre de confidentialité intégré directement à l'écran (matériel + logiciel). Dans le détail, le filtre protège vos données des regards indiscrets, même sous certains angles, sans altérer la luminosité de votre écran. Il s'active quand vous lancez une appli bancaire ou tapez un code PIN, par exemple.
19:33Une charge plus rapide que l'éclair sur les S26 Ultra
Le Galaxy S26 Ultra inaugure la charge ultra-rapide 3.0 de 60 W, vous permettant de passer de 0 à 81% en seulement 30 minutes.
19:31L'Ultra a droit au Snapdragon 8 Elite Gen 5
Le Galaxy S26 Ultra est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Avec ses performances multicœurs supérieures de 12%, il promet d'effectuer plusieurs tâches simultanément et de jouer comme un pro.
19:27Une fois encore, Google est de la partie, pour parler d'IA, encore et encore
Les appareils Samsung de la série S26 vont passer à l'ère du « système intelligent ». Dans le détail, les téléphones bénéficieront d'une version préliminaire de Gemini. Le concept central, c'est celui de l'IA agentique. Les systèmes seront taillés pour agir et accomplir des tâches pour les utilisateurs.
19:21Une expérience personnalisée, adaptative et proactive (agentic)
Voilà l'expérience vendue par Samsung sur ses nouveaux téléphones, grâce à l'IA.
19:17Galaxy AI omniprésent sur le S26 Ultra
Un nouveau navigateur Samsung fait son apparition avec Galaxy AI sur les nouveaux S26. Bixby peut par exemple consulter vos notifications et indiquer de lui-même lesquelles sont les plus urgentes ou les plus importantes.
19:10Le Galaxy S26 Ultra se dévoile 📱
Après quelques mots sur le Privacy Display (un filtre de confidentialité), Samsung nous présente le S26 Ultra, avec un maître-mot cette année : l'uniformisation.
19h08TM Roh, le patron de Samsung, ouvre le bal
Et évidemment, il est déjà question d'IA…
19:00Il est l'heure, le Galaxy Unpacked 2026 commence 🚀
On attend la totale : Galaxy S26, S26+ et le patron, le S26 Ultra.
18:55Tic-tac, départ dans 5 minutes !
Le flux est lancé. On s'installe, on prend son café (ou sa bière, on ne juge pas). Dans 5 minutes, on saura si les fuites avaient raison sur toute la ligne.
18:30Encore 30 minutes avant le démarrage du show Samsung
Que vous soyez confortablement installés dans votre canapé, devant votre écran d'ordinateur ou sur le chemin du retour du bureau, la rédaction de Clubic se mobilise pour vous faire vivre cet événement en direct. Rappelons que cette conférence se tient à San Francisco et devrait durer environ une heure.
Au-delà des smartphones Galaxy S26, y aura-t-il des surprises encore préservées des fuites, voire un fameux « one more thing » emprunté à Steve Jobs pour conclure l'événement ? Rendez-vous aux alentours de 20h15 pour faire le bilan de toutes ces annonces.
Comment suivre l'événement en direct
Samsung lance son événement Galaxy Unpacked à 19 heures (heure de Paris) ce mercredi 25 février. Organisée à San Francisco, la conférence sera diffusée en direct sur le site de Samsung, la Newsroom de Samsung et la chaîne YouTube officielle de la marque. Comme souvent, le live devrait s'ouvrir quelques minutes avant l'heure annoncée, le temps de poser le décor et de faire monter la pression autour des nouveautés.
Pour celles et ceux qui comptent suivre l'événement en temps réel, le plus simple reste de se connecter en avance : Samsung enchaîne généralement les annonces rapidement, avec ouverture des précommandes dans la foulée.
À quoi s'attendre
Samsung confirme d'ailleurs que cette édition mettra l'accent sur les nouveaux smartphones Galaxy S26 (dont les S26, S26 Plus et S26 Ultra), mais aussi sur des accessoires audio, notamment du côté des Galaxy Buds. Sur le fond, l'édition 2026 devrait marquer un virage encore plus prononcé vers l'intelligence artificielle. Samsung tease en effet une évolution majeure de Galaxy AI, avec des fonctions multi-agents, une intégration plus poussée de services comme Perplexity et une refonte attendue de Bixby dans One UI 8.5. Le fabricant promet également un gros focus sur la photo et la création, évoquant déjà "la caméra Galaxy la plus lumineuse" jamais proposée, un indice clair sur le positionnement des futurs flagships.