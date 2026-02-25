Comment suivre l'événement en direct

Samsung lance son événement Galaxy Unpacked à 19 heures (heure de Paris) ce mercredi 25 février. Organisée à San Francisco, la conférence sera diffusée en direct sur le site de Samsung, la Newsroom de Samsung et la chaîne YouTube officielle de la marque. Comme souvent, le live devrait s'ouvrir quelques minutes avant l'heure annoncée, le temps de poser le décor et de faire monter la pression autour des nouveautés.

Pour celles et ceux qui comptent suivre l'événement en temps réel, le plus simple reste de se connecter en avance : Samsung enchaîne généralement les annonces rapidement, avec ouverture des précommandes dans la foulée.

À quoi s'attendre

Samsung confirme d'ailleurs que cette édition mettra l'accent sur les nouveaux smartphones Galaxy S26 (dont les S26, S26 Plus et S26 Ultra), mais aussi sur des accessoires audio, notamment du côté des Galaxy Buds. Sur le fond, l'édition 2026 devrait marquer un virage encore plus prononcé vers l'intelligence artificielle. Samsung tease en effet une évolution majeure de Galaxy AI, avec des fonctions multi-agents, une intégration plus poussée de services comme Perplexity et une refonte attendue de Bixby dans One UI 8.5. Le fabricant promet également un gros focus sur la photo et la création, évoquant déjà "la caméra Galaxy la plus lumineuse" jamais proposée, un indice clair sur le positionnement des futurs flagships.