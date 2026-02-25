Prix et disponibilité des Galaxy S26

Les Galaxy S26 sont en précommande du 25 février au 10 mars, pour une disponibilité commerciale à partir de 11 mars. avec une offre de lancement (capacité de stockage doublée pour le même prix). Pour la précommande d’un Galaxy S26, on bénéficie de 200 € de remise. Cela permet notamment d’obtenir les versions 512 Go au prix des versions 256 Go.

A la notable exception du Galaxy S26 Ultra 256 Go, tous les modèles voient leur prix augmenter par rapport à la gamme S25 :

S26 : 256 Go : 999€ (+30€) / 512 Go : 1199€ (+120€)

S26+ : 256 Go : 1269 € (+100 €) / 512 Go : 1469€ (+180€)