Avec ses Galaxy Buds 4, Samsung entend toutefois insuffler un certain vent de fraîcheur sur le plan du design. Les écouteurs adoptent des tiges plus arrondies, désormais dépourvues de barre lumineuse LED, et misent sur des faces externes habillées de nouvelles plaques métalliques.

Deux coloris seraient au programme, à savoir blanc et noir, mais le géant coréen pourrait aussi ouvrir la voie à de nouvelles teintes.