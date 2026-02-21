A quelques jours de la grande conférence Unpacked du géant coréen Samsung, on en découvre aujourd'hui un peu plus concernant les nouveaux écouteurs sans-fil Galaxy Buds 4, qui devraient bénéficier de quelques ajustements plutôt bienvenus.
Ce mercredi 25 février, Samsung proposera son traditionnel rendez-vous Unpacked, durant lequel le géant coréen va lever le voile sur la nouvelle génération de smartphones Galaxy S bien sûr, mais aussi sur divers produits à venir dans les prochaines semaines. Parmi eux, de nouveaux écouteurs Galaxy Buds, de quatrième génération.
Les Galaxy Buds 4 dévoilés avant l'heure
Avec sa quatrième génération de Galaxy Buds, Samsung va encore et toujours proposer deux versions bien distinctes, avec une version classique et une version Pro.
Ces derniers disposeront d'un embout en silicone pour une meilleure isolation passive, avec en prime de meilleures basses et l'ANC. Des écouteurs toujours en forme de tiges, à l'instar de ce que propose un certain… Apple évidemment.
Un nouveau look pour les écouteurs… et le boîtier de charge
Avec ses Galaxy Buds 4, Samsung entend toutefois insuffler un certain vent de fraîcheur sur le plan du design. Les écouteurs adoptent des tiges plus arrondies, désormais dépourvues de barre lumineuse LED, et misent sur des faces externes habillées de nouvelles plaques métalliques.
Deux coloris seraient au programme, à savoir blanc et noir, mais le géant coréen pourrait aussi ouvrir la voie à de nouvelles teintes.
Au sommet de chaque oreillette, une grille laisse présager l’intégration d’un microphone plus performant. Pour le reste, l’interface ne bouge pas, et on retrouve les commandes haptiques déjà introduites avec la génération précédente.
Les écouteurs ne sont pas les seuls à évoluer. Le boîtier de charge profite lui aussi d’une refonte esthétique. Il adopte un format plus conventionnel, avec des écouteurs désormais positionnés à l’horizontale (et non plus « debout ») à l’image de ce que propose le britannique Nothing pour ne citer que lui.
Les Galaxy Buds 4 Pro devraient par ailleurs bénéficier d’une certification IP57 (contre IP55 pour le modèle standard), ainsi que d’une autonomie annoncée aux alentours de 26 heures.
Côté prix, les dernières fuites évoquent un tarif de 249 euros pour la version Pro, contre 179 euros pour le modèle classique (soit les tarifs en vigueur pour les Galaxy Buds 3).