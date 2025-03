L'année 2025 sera riche en annonces pour Samsung, qui prévoit de renouveler la majeure partie de ses gammes de produits dans les prochains mois. La dernière rumeur en date évoque plus précisément la famille d'écouteurs de la marque. Samsung propose aujourd'hui ses Galaxy Buds 2 Pro, des écouteurs plutôt classiques avec ou sans embouts pour la réduction de bruit et le maintien dans les oreilles. L'entreprise pourrait explorer une autre voie avec un tout nouveau concept et l'adoption d'une technologie qui prend de plus en plus de place sur le marché des earbuds ces derniers mois.