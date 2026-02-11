Samsung vient d'annoncer officiellement quand aura lieu sa fameuse conférence Unpacked annuelle. Et vous n'aurez même pas à patienter deux semaines pour découvrir ses nouveaux smartphones.
Cette année, Samsung a été un peu plus tardif pour nous présenter sa nouvelle série de smartphones de la gamme Galaxy S26, et ce notamment du fait de l'imbroglio autour du modèle Edge - finalement mis de côté. Mais on savait pourtant que le géant sud-coréen allait tenir sa conférence Unpacked durant le mois de février. Et aujourd'hui, on sait officiellement durant quel jour !
La conférence Unpacked aura lieu le mercredi 25 février
Les rumeurs disaient que Samsung avait programmé la date de sa prochaine conférence Unpacked pour le mercredi 25 février. Et les rumeurs disaient ici vrai, comme on l'apprend avec cette annonce officielle qui vient d'être faite par le fabricant de smartphones.
Celle-ci aura lieu plus exactement cette année en Californie, à San Francisco, et commencera à 19h (heure de Paris). Elle sera retransmise en direct par Samsung sur son site officiel Samsung.com ainsi que sur sa chaîne YouTube Samsung.
Tout pour l'IA ?
Pour rappel, durant cet événement, Samsung va nous présenter de nombreux produits. Au premier chef, évidemment, on pourra enfin officiellement découvrir les Samsung Galaxy S26 (avec ses version Plus et Ultra). Les écouteurs Galaxy Buds 4 (et 4 Pro) seront aussi de la partie. À noter aussi que le thème majeur de l'événement nous est déjà donné par la vidéo de teasing, que vous pouvez retrouver juste au-dessus.
On n'est pas étonné d'apprendre que le thème en question est l'intelligence artificielle. Samsung devrait ainsi nous vanter ses avancées dans l'intégration de l'IA dans ses nouveaux smartphones, comme l'indique le communiqué : « la nouvelle série Galaxy S arrive - [elle est] conçue pour simplifier les interactions quotidiennes, inspirer confiance et intégrer de manière transparente l'IA Galaxy dès que vous la prenez en main. » On attend maintenant de voir ce que ça donne dans la pratique !