Les rumeurs disaient que Samsung avait programmé la date de sa prochaine conférence Unpacked pour le mercredi 25 février. Et les rumeurs disaient ici vrai, comme on l'apprend avec cette annonce officielle qui vient d'être faite par le fabricant de smartphones.

Celle-ci aura lieu plus exactement cette année en Californie, à San Francisco, et commencera à 19h (heure de Paris). Elle sera retransmise en direct par Samsung sur son site officiel Samsung.com ainsi que sur sa chaîne YouTube Samsung.