On était à peu près sûrs de voir apparaître les nouveaux Galaxy S26 durant ce mois de février 2026. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait cocher une date précise dans le calendrier pour le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung.

Une situation qui vient de changer avec le partage par le leaker Evan Blass d'une image promotionnelle de Samsung dans un post sur X. Comme vous pouvez le voir sur ce message, intégré juste en-dessous, la prochaine conférence Galaxy Unpacked aura ainsi lieu le 26 février prochain.