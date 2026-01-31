Ça y est, on sait enfin quand aura lieu la fameuse conférence Galaxy Unpacked de Samsung. Un moment important, durant lequel on pourra découvrir les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque.
Nous voilà dans la dernière ligne droite avant le prochain événement Unpacked de Samsung. On le rappelle, à chaque début d'année, le géant sud-coréen présente au monde sa nouvelle série de smartphones haut de gamme. Cette année, ce sera ainsi la série Galaxy S26 qui va être officialisée. Des appareils dont on a beaucoup appris avec les fuites, et ce, jusqu'à leur prix nettement revu à la hausse. Et ne manquait plus qu'une seule information : leur date de présentation.
Le rendez-vous Galaxy Unpacked est confirmé pour le 25 février 2026
On était à peu près sûrs de voir apparaître les nouveaux Galaxy S26 durant ce mois de février 2026. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait cocher une date précise dans le calendrier pour le prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung.
Une situation qui vient de changer avec le partage par le leaker Evan Blass d'une image promotionnelle de Samsung dans un post sur X. Comme vous pouvez le voir sur ce message, intégré juste en-dessous, la prochaine conférence Galaxy Unpacked aura ainsi lieu le 26 février prochain.
Des ventes qui débuteront à la mi-mars ?
Une date qui n'étonnera pas, certaines rumeurs l'ayant déjà indiqué précédemment. Il faut aussi noter que la conférence Unpacked sera l'événement de présentation officiel des smartphones Galaxy S26, et que la commercialisation ne se fera pas tout de suite après. Si l'on suit les habitudes, ces téléphones devraient commencer à être vendus durant la seconde semaine du mois de mars.
Les smartphones haut de gamme ne devraient par ailleurs pas être les seuls produits à être proposés aux yeux du public à cette occasion. On s'attend aussi à voir Samsung officialiser la nouvelle version de ses écouteurs Galaxy Buds. Il devrait ainsi y avoir pour cette année le lancement de deux éditions, à savoir les Galaxy Buds 4 les Galaxy Buds 4 Pro.