À l'approche, inévitable, de l'annonce des futurs flagships de Samsung, tous les regards sont évidemment rivés vers leurs tarifs. La marque leader du marché parviendra-t-elle à conserver une forme de stabilité en 2026 ?
D'après le réputé Roland Quandt, la réponse est… c'est compliqué. La pénurie de RAM fait peser de lourdes pressions sur toute l'industrie de la tech, et les futurs smartphones de Samsung ne passeront pas entre les gouttes. À l'exception d'un modèle… et pas forcément celui auquel on aurait pu penser.
La fin des Galaxy S sous les 1000€
Le journaliste allemand cite une source de confiance, située en Suède. D'après des listings qu'il a pu consulter, il apparaît que les Samsung Galaxy S26 et Samsung Galaxy S26+ subiront une hausse de leur prix d'environ 1000 couronnes suédoises, par rapport à leurs prédécesseurs les Galaxy S25 et S25+.
En euros, une bête conversion nous donne ainsi un tarif en hausse d'environ 180€. Ce n'est pas rien, et à plus forte raison que Samsung abandonnerait les modèles 128 Go, plus abordables, cette année.
D'après les sources de WinFuture, on se dirige donc vers une gamme qui démarrait à partir de 1049€, alors que l'actuel Samsung Galaxy S25 s'affichait, à sa sortie l'an dernier, à partir de 899€. Une douloureuse, littéralement. Voici le détail des spéculations de notre confrère allemand :
- Samsung Galaxy S26 : 1049€ (256 Go), 1259€ (512 Go)
- Samsung Galaxy S26+ : 1299€ (256 Go), 1449€ (512 Go)
L'étrange cas du S26 Ultra
Remarquez comme j'ai soigneusement retiré le modèle S26 Ultra de l'équation. C'est parce que son cas est très intéressant. D'après Roland Quandt, le flagship ultime de Samsung serait proposé cette année à un tarif légèrement inférieur à l'an dernier (1469€).
Toujours d'après la source suédoise du site, le Samsung Galaxy S26 Ultra commencerait les enchères à partir de 1399€ pour le modèle 256 Go (et jusqu'à 1809€ pour 1 To). Pour ce modèle, il se pourrait donc que Samsung décide de rogner un peu sur ses marges afin de le rendre plus attractif, et peut-être encourager les consommateurs à craquer pour l'ultra haut de gamme. Après tout, la différence avec le S26 n'apparaît plus si énorme, à ce stade.
On restera évidemment prudents sur ces prédictions jusqu'à l'officialisation du nouveau line up de Samsung. Reste que personne ne serait particulièrement surpris de découvrir des prix en hausse cette année. D'après la rumeur, le géant sud-coréen devrait présenter ses nouveautés le 25 février prochain.