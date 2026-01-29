Toujours d'après la source suédoise du site, le Samsung Galaxy S26 Ultra commencerait les enchères à partir de 1399€ pour le modèle 256 Go (et jusqu'à 1809€ pour 1 To). Pour ce modèle, il se pourrait donc que Samsung décide de rogner un peu sur ses marges afin de le rendre plus attractif, et peut-être encourager les consommateurs à craquer pour l'ultra haut de gamme. Après tout, la différence avec le S26 n'apparaît plus si énorme, à ce stade.