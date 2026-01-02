Bombing_Basta

Pour comprendre il faut savoir comment fonctionne ces multinationales et leurs diverses entités.

La branche mémoire de Samsung n’est pas la même que la branche électronique, et ainsi de suite.

La branche mémoire ne donne pas de mémoire à la branche électronique, elle lui vend, et si ça lui rapporte moins que de vendre à un autre, ça n’a aucun intérêt pour elle.

Je bosse dans une multinationale qui a une filiale qui conçoit et fabrique des machines spécifiques pour notre branche production, d’une part les machines ne sont ni données, ni vendues à prix coûtant, mais bien au prix fort.

D’autre part nous sommes obligés de leur acheter certaines pièces de rechange pour la maintenance et le dépannage (mon domaine), ces pièces sont souvent des pièces du commerce, ou des pièces spécifiques fabriquées par des sous-traitants (exemple les harnais d’interconnexion), mais, et c’est là le meilleur, nous n’avons pas le droit de nous fournir directement chez eux, nous passons forcément par notre filiale… qui surfacture à 250%…

Bref, tout ça pour dire que c’est possiblement ce qui se passe ici, et Samsung électronique n’a peut être pas le choix que d’acheter au tarif que la filiale mémoire veut bien leur facturer.

Ça parait dingue, mais c’est la monde tel qu’il est.