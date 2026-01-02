Alors que toute l'industrie s'attendait à une flambée des prix justifiée par l'inflation technologique, Samsung aurait choisi le contre-pied total. Une décision audacieuse qui cache peut-être une réalité moins rose pour nos modèles européens.
Il y a encore quelques jours, nous vous parlions de l'équation impossible à laquelle Samsung faisait face. Coincé entre des coûts de production qui explosent et un marché saturé, le géant coréen semblait condamné à augmenter la facture pour ses futurs flagships. C'était sans compter sur un revirement stratégique de dernière minute. Samsung a tranché : le prix de départ du Galaxy S26 ne bougera pas d'un centime.
Le miracle des 799 dollars
L'information nous vient tout droit de Corée, où les fuites se multiplient à l'approche de l'annonce officielle prévue pour février. Contre toute attente logique, Samsung aurait décidé de maintenir le prix de lancement du Galaxy S26 standard à 799 dollars, soit le même tarif que son prédécesseur, le S25.
Cette stagnation tarifaire relève de l'anomalie statistique. On le répète depuis plusieurs mois maintenant : le coût des composants a bondi. La mémoire DRAM se fait rare à cause de la demande vorace des serveurs IA, et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm facture ses performances au prix fort. Si cette rumeur se confirme, c'est une excellente nouvelle pour le consommateur, du moins en apparence. Samsung semble prêt à rogner drastiquement sur ses marges pour ne pas laisser le champ libre à une concurrence chinoise de plus en plus agressive et à un iPhone 17 qui dicte le tempo.
Le prix de la stabilité
Ne nous y trompons pas : en tech comme en économie, rien n'est gratuit. Si l'étiquette ne change pas, Samsung a forcément dû trouver l'argent ailleurs. Cette « générosité » soudaine pourrait bien confirmer la scission technique que l'on redoutait. Pour absorber le coût des modèles américains équipés en Snapdragon, l'Europe risque plus que jamais de voir débarquer des Galaxy S26 sous perfusion Exynos 2600.
C'est là que la stratégie devient lisible. Plutôt que de risquer une baisse des ventes avec un ticket d'entrée à 899 ou 949 dollars, Samsung préfère sacrifier la rentabilité unitaire et potentiellement l'uniformité de sa gamme. On note aussi que les fameux bonus de précommande, comme le doublement du stockage offert, pourraient passer à la trappe pour compenser ce maintien des prix. Ce n'est donc pas un cadeau, mais un calcul froid : Samsung achète sa part de marché au prix de sa marge, espérant se rattraper sur les services ou les modèles Ultra, dont le prix, lui, pourrait ne pas profiter des mêmes considérations pour conserver l'image « sans compromis » du porte-étendard.
Reste à voir si le consommateur préfère payer le même prix pour un processeur potentiellement moins performant, ou s'il aurait accepté de payer plus pour l'excellence.