Samsung a présenté plus en détail sa nouvelle puce Exynos 2600. Attendue sur au moins une partie des futurs Galaxy S26, cette dernière est la première du marché à exploiter une gravure en 2 nm GAA. Elle pourrait marquer un tournant pour le constructeur coréen face aux solutions de Qualcomm et Apple.
L'ère des Exynos décevants, sujets à la surchauffe et globalement distancés par la concurrence immédiate d'Apple, Qualcomm ou MediaTek est-elle révolue ? Difficile à dire dans l'immédiat, mais certains espoirs sont en tout cas permis avec la présentation du nouvel Exynos 2600 chez Samsung. Ce nouveau SoC est le premier du marché à s'appuyer sur la gravure en 2 nm GAA (Gate-All-Around) du géant coréen pour monter en gamme, gagner en efficacité énergétique et en performances. Heureusement, ce n'est pas la seule nouveauté annoncée. Loin de là.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
« Exprimer l'exceptionnel » grâce au 2 nm et à la dernière architecture ARM…
Samsung explique en premier lieu avoir revu entièrement son design CPU pour s'axer désormais sur 10 cœurs fondés sur la toute dernière architecture v9.3 d'ARM. Ces 10 cœurs s'articulent selon la configuration suivante :
- Un cœur C1-Ultra principal cadencé à 3,8 GHz
- Trois cœurs C1-Pro hautes performances à 3,25 GHz
- Six cœurs C1-Pro haute efficacité énergétique à 2,75 GHz
Cette configuration diffère de la précédente en s'appuyant uniquement sur des gros coeurs hautes performances et sur des coeurs de gabarit moyen, abandonnant totalement les anciens coeurs à très basse consommation pour gagner en performance : jusqu'à 39% de gains sont annoncés par Samsung en la matière face à l'Exynos 2500, avec en prime le support du jeu d'instructions SME2 pour permettre du machine learning local ainsi qu'une latence réduite pour les fonctionnalités basées sur l'IA. Une nouveauté dont les futurs Galaxy S26 (qui seront au moins en partie équipés de ce nouvel Exynos 2600) devraient savoir tirer partie.
Des nouveautés importantes pour les graphismes, et (surtout ?) la dissipation
Sur le plan graphique, il y a aussi du neuf. L'Exynos 2600 embarque un iGPU Xclipse 960 capable de doubler les performances de calcul par rapport à son prédécesseur tout en assurant jusqu'à 50% de performances supplémentaires en ray-tracing, assure Samsung. Cette nouveauté est doublée d'une nouvelle technologie d'upscaling : L'Exynos Neural Super Sampling (ENSS). Sorte de DLSS à la sauce Samsung, elle combine mise à l'échelle par IA et génération de frame pour améliorer sensiblement la fluidité en jeu.
Samsung évoque en parallèle le passage à un NPU 113% plus rapide en IA que celui de l'Exynos 2500, ainsi qu'un nouvel ISP pouvant gérer des capteurs photos allant jusqu'à 320 Mpx, ainsi que l'enregistrement en 8K / 30 FPS ou 4K / 120 FPS.
Plus important selon nous, Samsung semble avoir fait le nécessaire pour corriger les problèmes de surchauffe observés sur ses anciennes générations de puces. La firme mise en effet cette année sur une nouvelle technologie : le HPB pour Heat Path Block. Cette nouveauté s'apparente un peu à une sorte d'IHS (Integrated Heat Spreader), comprenez une protection couvrant la puce pour permettre d'en dissiper plus facilement la chaleur. Avec cette solution, Samsung parle d'une résistance thermique abaissée de 16% (au maximum). Cela pourrait faire une grosse différence pour limiter la chauffe et permettre à l'Exynos 2600 de soutenir plus longtemps ses performances de pointe - en évitant le throttling.
L'Exynos 2600 sera pour le reste compatible avec la mémoire vive LPDDR5X, mais aussi avec le stockage en UFS 4.1. La prise en charge du standard HDR10+ est aussi évoquée, au même titre que celle des écrans 4K / 120 Hz (au maximum). La partie modem (5G / Bluetooth / Wi-Fi) n'est par contre pas intégrée à première vue. Samsung devra donc passer par un modem séparé.