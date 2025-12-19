Sur le plan graphique, il y a aussi du neuf. L'Exynos 2600 embarque un iGPU Xclipse 960 capable de doubler les performances de calcul par rapport à son prédécesseur tout en assurant jusqu'à 50% de performances supplémentaires en ray-tracing, assure Samsung. Cette nouveauté est doublée d'une nouvelle technologie d'upscaling : L'Exynos Neural Super Sampling (ENSS). Sorte de DLSS à la sauce Samsung, elle combine mise à l'échelle par IA et génération de frame pour améliorer sensiblement la fluidité en jeu.

Samsung évoque en parallèle le passage à un NPU 113% plus rapide en IA que celui de l'Exynos 2500, ainsi qu'un nouvel ISP pouvant gérer des capteurs photos allant jusqu'à 320 Mpx, ainsi que l'enregistrement en 8K / 30 FPS ou 4K / 120 FPS.

Plus important selon nous, Samsung semble avoir fait le nécessaire pour corriger les problèmes de surchauffe observés sur ses anciennes générations de puces. La firme mise en effet cette année sur une nouvelle technologie : le HPB pour Heat Path Block. Cette nouveauté s'apparente un peu à une sorte d'IHS (Integrated Heat Spreader), comprenez une protection couvrant la puce pour permettre d'en dissiper plus facilement la chaleur. Avec cette solution, Samsung parle d'une résistance thermique abaissée de 16% (au maximum). Cela pourrait faire une grosse différence pour limiter la chauffe et permettre à l'Exynos 2600 de soutenir plus longtemps ses performances de pointe - en évitant le throttling.

L'Exynos 2600 sera pour le reste compatible avec la mémoire vive LPDDR5X, mais aussi avec le stockage en UFS 4.1. La prise en charge du standard HDR10+ est aussi évoquée, au même titre que celle des écrans 4K / 120 Hz (au maximum). La partie modem (5G / Bluetooth / Wi-Fi) n'est par contre pas intégrée à première vue. Samsung devra donc passer par un modem séparé.