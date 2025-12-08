Les rendus n’étaient clairement pas destinés à quitter les labos de Samsung. Pourtant, ils confirment un changement radical : fini les trois capteurs flottants séparés. La série Galaxy S26 adopte une île photo en forme de pilule, proche de celle des Galaxy Z Fold depuis 2021.

Les trois modèles — identifiés comme M1 (S26), M2 (S26+) et M3 (S26 Ultra) — arborent ce bloc unifié avec des évidements circulaires pour chaque capteur. Une rupture complète avec le style minimaliste des Galaxy S23 à S25, et un mouvement assumé vers une signature visuelle commune à toute la gamme premium.

Les informations internes concordent avec les nombreuses fuites précédentes : l’ensemble de la famille S26 appartient au projet “Miracle”, censé préparer la transition vers un design plus cohérent entre les différentes gammes Samsung.

Autre confirmation : les Galaxy S26 seront les premiers smartphones à embarquer One UI 8.5 (basé sur Android 16). Les possesseurs de Galaxy S25 devraient d’ailleurs recevoir la bêta dès la deuxième semaine de décembre.