Une fuite inattendue dans un firmware interne confirme le grand redesign des Galaxy S26. Cette fois, ce n’est pas un leaker, mais bien Samsung lui-même qui a dévoilé ses prochains smartphones flagships.
À quelques mois du lancement des Galaxy S26, les rumeurs s’enchaînaient, mais aucune image officielle n’avait encore validé la direction choisie par Samsung. Ce suspense a pris fin de manière plutôt embarrassante pour la marque : un firmware de test One UI 8.5 a révélé les premiers rendus internes des S26, S26+ et S26 Ultra. Il ne s’agit pas de visuels marketing raffinés, mais suffisamment précis pour confirmer un tournant esthétique majeur. Et surtout, pour mettre fin à des mois de spéculations autour du mystérieux « projet Miracle », nom de code de cette nouvelle génération.
Le leak des prochains Samsung Galaxy S26, proposé directement par Samsung
Les rendus n’étaient clairement pas destinés à quitter les labos de Samsung. Pourtant, ils confirment un changement radical : fini les trois capteurs flottants séparés. La série Galaxy S26 adopte une île photo en forme de pilule, proche de celle des Galaxy Z Fold depuis 2021.
Les trois modèles — identifiés comme M1 (S26), M2 (S26+) et M3 (S26 Ultra) — arborent ce bloc unifié avec des évidements circulaires pour chaque capteur. Une rupture complète avec le style minimaliste des Galaxy S23 à S25, et un mouvement assumé vers une signature visuelle commune à toute la gamme premium.
Les informations internes concordent avec les nombreuses fuites précédentes : l’ensemble de la famille S26 appartient au projet “Miracle”, censé préparer la transition vers un design plus cohérent entre les différentes gammes Samsung.
Autre confirmation : les Galaxy S26 seront les premiers smartphones à embarquer One UI 8.5 (basé sur Android 16). Les possesseurs de Galaxy S25 devraient d’ailleurs recevoir la bêta dès la deuxième semaine de décembre.
Des codes de design renouvelés et homogénéisés sur toute la gamme de smartphones
Si les rendus sont sommaires, ils révèlent un autre détail important : le Galaxy S26 Ultra abandonnerait ses angles marqués, hérités des modèles Note. Les coins apparaissent nettement plus arrondis, rapprochant l’Ultra du design des deux autres modèles.
Ce choix marque une nouvelle étape dans l’unification visuelle des flagships Samsung. Fini l’Ultra à part, avec son style professionnel, certains diront plutôt austère : la gamme redevient plus homogène, mais certains fans regretteront peut-être la singularité de l’ancien format.
Reste à voir si ce bloc photo plus massif séduira. Sur les réseaux, les avis s’annoncent déjà partagés : design audacieux pour les uns, retour en arrière encombrant pour les autres. Une chose est sûre : avec une fuite provenant directement du firmware Samsung, les spéculations sont terminées. Le lancement est quant à lui prévu le 25 février 2026.