Pour l'instant, on peut clairement dire que Samsung reste discret au sujet de ce nouveau SoC. Aucune spécification technique n'est en effet donnée sur le trailer diffusé en ligne depuis quelques heures. On apprend simplement que la puce « arrive bientôt » et que Samsung a visiblement pris soin d'écouter les retours des utilisateurs pour revoir sa copie.

« En silence, nous avons écouté. Raffiné à son cœur, optimisé à tous les niveaux. Pour exprimer l'exceptionnel. Exynos 2600 », lit-on. Un phrasé un chouia pompeux qui nous laisse en tout cas espérer l'utilisation de la finesse de gravure la plus avancée de Samsung Foundry, des cœurs améliorés et des optimisations diverses.