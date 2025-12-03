Samsung a désormais pleinement confirmé l'arrivée prochaine de son nouvel Exynos 2600. Successeur d'un Exynos 2500 ayant globalement peu marqué les esprits, il porte en lui l'espoir d'un retour de Samsung dans la course aux performances face à Apple, Qualcomm et MediaTek sur le terrain des SoC pour smartphones et tablettes.
On le savait depuis longtemps en chantier, il est désormais pleinement officiel. Au travers d'une brève vidéo publiée ce 3 décembre sur YouTube, Samsung a annoncé l'arrivée prochaine de son nouvel Exynos 2600. Ce nouveau SoC devrait notamment trouver sa place à bord de certaines configurations du futur Galaxy S26, dont la commercialisation interviendra sur le premier trimestre 2026.
L'Exynos 2600 est désormais officiel
Pour l'instant, on peut clairement dire que Samsung reste discret au sujet de ce nouveau SoC. Aucune spécification technique n'est en effet donnée sur le trailer diffusé en ligne depuis quelques heures. On apprend simplement que la puce « arrive bientôt » et que Samsung a visiblement pris soin d'écouter les retours des utilisateurs pour revoir sa copie.
« En silence, nous avons écouté. Raffiné à son cœur, optimisé à tous les niveaux. Pour exprimer l'exceptionnel. Exynos 2600 », lit-on. Un phrasé un chouia pompeux qui nous laisse en tout cas espérer l'utilisation de la finesse de gravure la plus avancée de Samsung Foundry, des cœurs améliorés et des optimisations diverses.
Une nouvelle puce… porteuse d'un certain espoir
Des améliorations et optimisations, il en faudra pour que cette nouvelle itération fasse réellement sensation face aux puces A19 / A19 Pro chez Apple, au nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm ou au Dimensity 9500 chez MediaTek.
Si les rumeurs ont vu juste, l'Exynos 2600 devrait être le premier SoC du marché à profiter d'une gravure en 2 nm. Celle de Samsung Foundry en l'occurrence, que l'on pressent déjà un peu moins perfectionnée que celle de TSMC. Les premiers benchmarks le concernant sont en tout cas encourageants. La nouvelle puce de Samsung y semble en capacité de rivaliser avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Nous en saurons plus d'ici février ou mars avec l'arrivée des Galaxy S26.