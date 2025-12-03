Le Galaxy Z Trifold sera un smartphone assez fou. Car si on a l'habitude maintenant des appareils pliants à deux écrans, trois écrans, c'est par contre nouveau. Mais si le design a de quoi fasciner avec son écran déplié de 10 pouces, et ses 16 Go de RAM, il y a un détail qui interroge.

En effet, pour des smartphones autant de pointe, les constructeurs cherchent en général à intégrer le meilleur de la technologie du moment. Ça n'aura pas été le cas ici pour le processeur, puisque c'est un Snapdragon 8 Elite qui a été choisi, alors que depuis Qualcomm a bien avancé, et a récemment sorti le Snapdragon 8 Elite Gen 5.