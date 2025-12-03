Le nouveau smartphone pliable à trois écrans de Samsung arrive avec dans le ventre un processeur qui n'est pas de pointe. Ce dont s'explique le groupe sud-coréen !
Après avoir été teasé durant plusieurs mois, Samsung a finalement officiellement présenté son tout premier smartphone à trois écrans, le Galaxy Z Trifold. Un smartphone incroyable, qui coûtera extrêmement cher (près de 2 500 euros), mais qui pourtant a été l'objet d'un compromis technologique qui interroge.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un processeur moins puissant pour le Galaxy Z Trifold
Le Galaxy Z Trifold sera un smartphone assez fou. Car si on a l'habitude maintenant des appareils pliants à deux écrans, trois écrans, c'est par contre nouveau. Mais si le design a de quoi fasciner avec son écran déplié de 10 pouces, et ses 16 Go de RAM, il y a un détail qui interroge.
En effet, pour des smartphones autant de pointe, les constructeurs cherchent en général à intégrer le meilleur de la technologie du moment. Ça n'aura pas été le cas ici pour le processeur, puisque c'est un Snapdragon 8 Elite qui a été choisi, alors que depuis Qualcomm a bien avancé, et a récemment sorti le Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Une excuse assez étrange de la part de la direction de Samsung
Un choix qui semble avoir une raison évidente : le coût. Créer un tel smartphone a dû créer des coûts extrêmement élevés, et pour ne pas charger encore plus la mule, et faire monter le prix de commercialisation, Samsung a dû choisir d'intégrer un processeur moins puissant, et donc moins cher. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 coûterait en moyenne à l'unité 280 dollars, contre 220 dollars pour le Snapdragon 8 Elite.
Pourtant, la direction du groupe n'assume pas cette raison, et donne une autre raison. « Il était primordial de préparer un produit parfait et hautement abouti pour le TriFold. Nous avons installé cette puce en mettant l'accent sur la création d'un produit hautement abouti » a ainsi cherché à avancer maladroitement le vice-président de Samsung, Kang Min-seok.