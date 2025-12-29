Il faut bien l’avouer, les puces maison de Samsung ont parfois laissé des souvenirs brûlants, et pas dans le bon sens du terme. Pour reconquérir les cœurs (et les mains) des utilisateurs, la marque abat une carte maîtresse avec l’Exynos 2600. Cette puce n’est pas une simple mise à jour, c’est une tentative de rédemption technologique. Gravée avec une finesse inédite de 2 nanomètres, elle adopte une architecture audacieuse qui boude les cœurs à basse consommation pour ne garder que du muscle.

Les ingénieurs ont visiblement entendu les plaintes concernant la chauffe. Ils intègrent un nouveau bloc de dissipation thermique censé réduire la fièvre du processeur de près de 16%. Une attention touchante qui vise à éviter le fameux bridage des performances quand le jeu devient trop intense. Côté graphismes, la puce s’offre une architecture graphique repensée en interne pour doubler sa puissance brute. Sur le papier, tout est là pour faire trembler la concurrence et rassurer ceux qui craignaient de voir leur batterie fondre comme neige au soleil. Reste à voir si la pratique confirmera cette belle théorie ou si les vieux démons referont surface lors des premiers tests intensifs.