Il ne s'agit pas d'un simple recrutement administratif, mais d'un véritable appel au secours déguisé en stratégie de conquête. John Rayfield n'est pas n'importe qui. Chez AMD, ce monsieur a piloté la conception des puces Ryzen AI, celles-là mêmes qui font les beaux jours des PC portables actuels en mariant puissance et intelligence artificielle. En le nommant à la tête de son centre de recherche d'Austin, Samsung espère importer un peu de cette magie californienne qui lui fait tant défaut.

La manœuvre est habile. Plutôt que de s'entêter avec ses seules ressources internes, le groupe coréen admet implicitement qu'il a besoin d'aide. Rayfield débarque avec ses valises pleines de savoir-faire en matière de gestion thermique et d'architecture graphique, deux domaines où les Exynos ont souvent brillé par leur médiocrité. Il rejoint d'ailleurs un autre transfuge, venu lui de chez Huawei, confirmant que Samsung a décidé de monter une véritable "Dream Team" pour enfin cesser de subir la loi de ses rivaux. Reste à voir si cette greffe de cerveaux prendra suffisamment vite pour redresser la barre.