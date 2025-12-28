Il faut bien l'avouer, la situation économique actuelle donne des sueurs froides aux comptables de la marque. Les composants électroniques n'ont jamais été aussi onéreux et la facture s'alourdit à vue d'œil pour chaque unité produite en usine. Les modules photographiques, les dalles d'affichage et surtout les puces mémoires voient leurs tarifs s'envoler vers des sommets vertigineux. Cette fièvre inflationniste ne doit rien au hasard puisque la demande vorace pour l'intelligence artificielle assèche les stocks mondiaux et fait grimper mécaniquement les enchères.​

Samsung se retrouve ainsi prise au piège d'une tempête parfaite où même les frais de main-d'œuvre et les budgets publicitaires explosent. La firme tente bien de jongler avec ses propres processeurs Exynos pour limiter la casse sur certains territoires, mais l'utilisation inévitable des puces Snapdragon outre-Atlantique plombe l'équation financière globale. C'est un véritable casse-tête qui rappelle cruellement que la pénurie de mémoire actuelle ne laisse aucun répit, même aux mastodontes du secteur qui pensaient être à l'abri des turbulences.​