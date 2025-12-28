Le géant sud-coréen joue une partie de poker menteur avec son propre calendrier en repoussant l'annonce de ses futurs fleurons. Coincée entre l'enclume des coûts de production et le marteau du pouvoir d'achat, la firme cherche encore la formule magique pour ne pas froisser ses fans.
L'industrie de la téléphonie mobile retient son souffle alors que les rumeurs autour des Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra se cristallisent enfin. Si la fiche technique semble désormais gravée dans le marbre, une inconnue de taille persiste et tourmente les stratèges de Séoul à l'approche de l'échéance de février. Samsung peine en effet à fixer le prix de vente final de ses joyaux, un aveu de faiblesse rare pour une entreprise d'ordinaire si bien huilée.
Pourquoi votre futur téléphone risque de coûter plus cher que prévu
Il faut bien l'avouer, la situation économique actuelle donne des sueurs froides aux comptables de la marque. Les composants électroniques n'ont jamais été aussi onéreux et la facture s'alourdit à vue d'œil pour chaque unité produite en usine. Les modules photographiques, les dalles d'affichage et surtout les puces mémoires voient leurs tarifs s'envoler vers des sommets vertigineux. Cette fièvre inflationniste ne doit rien au hasard puisque la demande vorace pour l'intelligence artificielle assèche les stocks mondiaux et fait grimper mécaniquement les enchères.
Samsung se retrouve ainsi prise au piège d'une tempête parfaite où même les frais de main-d'œuvre et les budgets publicitaires explosent. La firme tente bien de jongler avec ses propres processeurs Exynos pour limiter la casse sur certains territoires, mais l'utilisation inévitable des puces Snapdragon outre-Atlantique plombe l'équation financière globale. C'est un véritable casse-tête qui rappelle cruellement que la pénurie de mémoire actuelle ne laisse aucun répit, même aux mastodontes du secteur qui pensaient être à l'abri des turbulences.
Le pari risqué de Samsung pour sauver ses marges
Le dilemme est cornélien et pourrait presque prêter à sourire si les enjeux n'étaient pas si colossaux. Augmenter les tarifs permettrait de préserver une rentabilité sacrée mais risquerait de faire fuir une clientèle déjà échaudée par l'inflation. À l'inverse, maintenir les prix actuels reviendrait à accepter de gagner moins d'argent sur chaque appareil vendu, une hérésie pour les actionnaires. La marque marche sur des œufs car elle perd déjà de l'argent sur chaque vente de son récent modèle pliant à trois écrans, le Galaxy Z Trifold, et ne peut se permettre de reproduire cette erreur sur sa gamme principale.
Ce retard à l'allumage pour le lancement, désormais attendu pour février, trahit cette fébrilité interne. Samsung espère sans doute que le vent tournera ou qu'une solution miracle émergera d'ici là pour éviter une hausse impopulaire. Dans ce contexte tendu, certains observateurs malicieux se demandent si le constructeur n'envisagerait pas de réintroduire des solutions d'antan pour adoucir la note, comme ce fameux port pour carte mémoire que tout le monde croyait enterré. Reste à voir si le consommateur acceptera de payer le prix fort pour une technologie qui, aussi brillante soit-elle, semble coûter de plus en plus cher à produire.